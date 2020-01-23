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Происшествия

Ссора двух мужчин в Кара-Суу закончилась убийством

В Кара-Суйском районе Ошской области по подозрению в убийстве задержан 46-летний А.Б. Об этом сообщает пресс-служба регионального УВД.

Уточняется, что 22 января в селе Суротту-Таш найдено тело 45-летнего местного жителя. Факт зарегистрирован в ЕРПП.

«Тело погибшего найдено в его собственном доме. Во время осмотра на нем были обнаружены следы насильственной смерти. Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина умер от разрыва печени вследствие сильного удара. По горячим следам милиция задержала подозреваемого. Выяснилось, что между мужчинами произошла драка. Во время спора о документах на автомобиль задержанный ударил знакомого, а когда тот упал, стал пинать. Погибший жил один», — отметили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141335/
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