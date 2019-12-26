Повесили и сожгли. Адвокат не верит в версию о суициде заключенного в ИК-1

Заключенного, обгоревший труп которого нашли в колонии № 1 в селе Молдовановка, убили. Это не было суицидом, считает адвокат Алия Турумбекова. Об этом она заявила 24.kg.

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По ее словам, 23-летний Э.Урматбек уулу был осужден за вовлечение несовершеннолетнего в хранение наркотиков.

«Со дня смерти прошел месяц, но спецпрокуратура не реагирует на то, что вопиющий случай пытаются списать на суицид. Уголовное дело расследуется по статье «Доведение до самоубийства». Родственники умершего не понимают, как можно повеситься, а после смерти облить и поджечь себя. При вскрытии выяснилось, что умерший не ел последние несколько дней. В легких паров ацетона не обнаружено, соответственно тело подожгли уже после смерти. На вскрытии ни следователь ГСИН, ни представители спецпрокуратуры не присутствовали. Отрезок простыни, на которой якобы повесился заключенный, не сгорел, а его тело обгорело до неузнаваемости», — рассказала Алия Турумбекова.

Напомним, 2 декабря в ИК-1 обнаружили обгоревший труп осужденного. В ГСИН сообщили, что заключенный совершил суицид. В ведомстве заявили, что перед смертью мужчина курил.

«По словам эксперта, незатушенный бычок упал в кресло, оно загорелось. Туловище немного обгорело, руки тоже», — сообщили тогда в ведомстве.