Гражданка Китая пыталась вывезти из Кыргызстана исторические монеты

В международном аэропорту «Манас» выявлен факт незаконного вывоза драгоценных металлов и изделий из металла, предположительно имеющих историческую ценность. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, во время предполетного контроля на рейсе Бишкек — Урумчи остановлена гражданка КНР. Она пыталась вывезти 23 монеты из желтого металла (предположительно, золота) различного номинала с гравировками на русском языке и датированные различными годами конца XIX — начала XX веков. Кроме того, у нее обнаружили два браслета из монет (предположительно, из золота), имеющих в составе по пять старинных монет в каждом.

«Материалы дела переданы по подследственности. Определение состава и стоимость предметов будут произведены в рамках досудебного производства», — подчеркнули в ГТС.