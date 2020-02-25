В Кыргызстане хотят увеличить налоги на переработку золота за границей

В Кыргызстане планируют повысить на три процента ставку налога на доход горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий, если они будут продавать и перерабатывать золото за пределами республики. С такой инициативой выступило правительство.

В Министерстве экономики отмечают, что предлагаемые поправки в Налоговый кодекс позволят упорядочить администрирование налогообложения доходов предприятий горнодобывающей отрасли, обеспечат возвратность продуктов переработки руд и концентратов драгоценных металлов.

При вывозе золотосодержащих руд и концентратов с условием обратного завоза переработанного аффинированного металла, повышение ставки данного налога не затрагивает недропользователя, а остается в том же размере.

Расчеты Минэкономики показывают, что поступления составят в среднем 300 миллионов сомов в год.

Парламентский комитет по бюджету и финансам одобрил законопроект в первом чтении.