В убийстве владельца кафе «Мадина» подозревают двух милиционеров

В убийстве владельца кафе «Мадина» Хуфура Абдурахемана подозревают двух бывших милиционеров. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что по подозрению в убийстве бизнесмена задержаны Э.К. — пенсионер ОВД, работавший в ГУВД Бишкека, и У.Ш., он был сотрудником УОБДД Чуйской области.

«Пенсионера ОВД подозревают в организации преступления. В 2016 году он привлекался к уголовной ответственности за вымогательство. Другой милиционер, по предварительным данным, непосредственно совершил убийство. Он работал в УОБДД с 2010-го по 2014 год. Кроме того, в деле фигурирует член ОПГ М.Т.», — сообщили редакции.