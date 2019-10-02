В Сокулукском районе мужчина зарубил спящую жену

В Сокулукском районе мужчина убил спящую жену топором. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 30 сентября поступило сообщение об убийстве в селе Биринчи май. В одном из домов обнаружили труп 43-летней Б.М. с признаками насильственной смерти.

В ходе следственно-оперативных мероприятий по горячим следам по подозрению в совершении преступления задержали мужа убитой — 51-летнего И.Б.

Фото ГУВД Чуйской области. Задержанный

Выяснилось, что утром 30 сентября, когда жена спала, он забил ее насмерть топором. Затем оставил своего 8-летнего сына у соседа, признался в убийстве и ушел.

И.Б. водворили в СИЗО-1 Бишкека. Досудебное производство продолжается.