В Кыргызстане россиянин получил нефть на $328 тысяч и скрылся

В Москве правоохранительные органы установили личность мужчины, разыскиваемого в Кыргызстане за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

Уроженца Красноярского края, 50-летнего Ю.Н., разыскивала ГСБЭП КР.

«Ю.Н. являлся директором частной компании. В апреле 2016 года он заключил контракт с другой фирмой на поставку сырой нефти на сумму $328 тысяч 604. После того как получил нефть, Ю.Н. не выполнил условия контракта и скрылся. Ущерб составил 22 миллиона 696 тысяч 400 сомов», — сообщили в МВД.