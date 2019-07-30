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Два убийства раскрыли в Бишкеке

В Бишкеке задержали подозреваемых в убийствах. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, на пересечении улиц Московской и Трудовой обнаружен труп с признаками насильственной смерти. Убитым оказался гражданин Б.Н., 1983 года рождения.

Установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства Ж.Н., 1981 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

Выше микрорайона «Восток-5», возле промышленной зоны, обнаружено тело мужчины со множественными ножевыми ранениями.

Сотрудники службы криминальной милиции ГУВД Бишкека и УВД Свердловского района вышли на след подозреваемого. Установлен и задержан Д.Р., 1993 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД столицы.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

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