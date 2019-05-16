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Происшествия

Убийство после пьяной ссоры произошло в Бишкеке

В Бишкеке произошло убийство. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Новой лежит истекающий кровью мужчина. На место сразу выехала следственно-оперативная группа УВД Свердловского района Бишкека.

Стало известно, что двое мужчин пили спиртные напитки. Между ними вспыхнула ссора, началась драка, в результате которой один из них ударил другого ножом в живот. Мужчина скончался на месте.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 130 части 1 (убийство) УК КР.

По горячим следам задержан подозреваемый — 73-летний В.И. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
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