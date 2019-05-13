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Происшествия

В ДТП на трассе Алматы — Бишкек погибли девять человек

В ДТП на трассе Алматы — Бишкек погибли девять человек. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции Алматинской области.

Автокатастрофа произошла утром 12 мая на 109-м километре дороги. В результате столкновения автомашин Lada и Toyota Camry погибли девять человек, в числе которых оба водителя и три женщины.

«Личность погибших установлена. Они являются жителями Алматы, Шымкента, Туркестанской и Алматинской областей. По предварительной версии, водитель автомобиля Lada не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой», — отметили в пресс-службе ДП Алматинской области.
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