В ДТП на трассе Алматы — Бишкек погибли девять человек. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции Алматинской области.

Автокатастрофа произошла утром 12 мая на 109-м километре дороги. В результате столкновения автомашин Lada и Toyota Camry погибли девять человек, в числе которых оба водителя и три женщины.

«Личность погибших установлена. Они являются жителями Алматы, Шымкента, Туркестанской и Алматинской областей. По предварительной версии, водитель автомобиля Lada не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой», — отметили в пресс-службе ДП Алматинской области.