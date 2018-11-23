Жестокое избиение в Джети-Огузе. Милиция задержала подозреваемого

Сотрудники УВД Иссык-Кульской области задержали подозреваемого в жестоком избиении мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

Подозреваемый скрывался в Бишкеке. Известно, что ранее он судим за скотокрадство.

«Задержанный является членом ОПГ. После совершения преступления он уехал из Иссык-Кульской области. Подозреваемый рассказал, что 26 октября приехал домой к убитому, пригласил к себе в машину, чтобы поговорить о долге. Так как разговор не получился, подозреваемый вывез погибшего в село Жон-Булак Джети-Огузского района, где забил дубинкой», — сообщили в УВД.

После подозреваемый в Караколе угнал автомобиль убитого и с другом украл теленка.

«По факту угона авто и скотокрадства возбуждено отдельное уголовное дело. Задержанного водворили в СИЗО Каракола», — рассказали в УВД.

В октябре жители села Жон-Булак Джети-Огузского района обнаружили в арыке труп убитого мужчины с многочисленными следами побоев.