Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 74

Число жертв природного пожара в округе Бьютт на севере Калифорнии возросло с 63 до 71 человека. Об этом сообщил шериф Бьютта Кори Хонеа на пресс-конференции.
Таким образом, общее число погибших при пожарах в Калифорнии составило уже 74 человека, сообщил ТАСС. Ранее три человека погибли в результате другого пожара на юге штата.
По словам Кори Хонеа, за минувшие сутки в округе Бьютт «обнаружили тела еще восьми человек». Таким образом, число погибших на севере штата «составляет к настоящему моменту 71», отметил он.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на севере Калифорнии, который признан самым разрушительным в истории штата, составляет более 566 квадратных километров, он локализован пока на 40 процентах территории. Уничтожены более 11,8 тысячи строений, включая 9,7 тысячи жилых домов.
В связи с пожарами в ряде округов Калифорнии действует режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп ранее распорядился выделить штату из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией.