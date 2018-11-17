10:37
USD 69.84
EUR 79.25
RUB 1.06
Происшествия

Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 74

Фото © AP Photo/Ringo H.W. Chiu. Тушение пожаров в Калифорнии

Число жертв природного пожара в округе Бьютт на севере Калифорнии возросло с 63 до 71 человека. Об этом сообщил шериф Бьютта Кори Хонеа на пресс-конференции.

Таким образом, общее число погибших при пожарах в Калифорнии составило уже 74 человека, сообщил ТАСС. Ранее три человека погибли в результате другого пожара на юге штата.

По словам Кори Хонеа, за минувшие сутки в округе Бьютт «обнаружили тела еще восьми человек». Таким образом, число погибших на севере штата «составляет к настоящему моменту 71», отметил он.

Читайте по теме
Лесной пожар полностью уничтожил американский город Парадайс
Число пропавших без вести возросло до более одной тысячи человек. Власти поясняли, что эти сведения не слишком точны, так как могут дублировать людей с одинаковыми именами и фамилиями.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на севере Калифорнии, который признан самым разрушительным в истории штата, составляет более 566 квадратных километров, он локализован пока на 40 процентах территории. Уничтожены более 11,8 тысячи строений, включая 9,7 тысячи жилых домов.

В связи с пожарами в ряде округов Калифорнии действует режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп ранее распорядился выделить штату из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией.
Ссылка:
просмотров: 36
Версия для печати
Материалы по теме
Суд огласил приговор по пожару в автобусе, в котором заживо сгорели 52 человека
Лесной пожар на севере Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата
Лесной пожар полностью уничтожил американский город Парадайс
В Бишкеке горит частный дом. Пожар тушат четыре расчета
В Бишкеке горит кафе
Сотни новых Maserati сгорели в итальянском порту Савона
Пожар в микрорайоне «Кок-Джар» потушили
В микрорайоне «Кок-Джар» горит дом
В Сокулукском районе сгорел дом, погибли две женщины
За ночь в пожарах погибли двое — нарушения при эксплуатации электроприборов
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;Ботаническом саду погиб внук Медеткана Шеримкулова В Бишкеке в Ботаническом саду погиб внук Медеткана Шеримкулова
На&nbsp;трассе Бишкек&nbsp;&mdash; Ош&nbsp;взорвался газовоз На трассе Бишкек — Ош взорвался газовоз
Кыргызские паспорта продают в&nbsp;Telegram. ГРС переводит стрелки на&nbsp;милицию Кыргызские паспорта продают в Telegram. ГРС переводит стрелки на милицию
В&nbsp;Бишкеке угнали и&nbsp;сожгли машину Болота Шамшиева В Бишкеке угнали и сожгли машину Болота Шамшиева
Бизнес
Удобные способы онлайн-связи с&nbsp;MegaCom Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
Успей забрать свой номер первым в&nbsp;новых кодах сети О! &mdash;&nbsp;508 и&nbsp;509 Успей забрать свой номер первым в новых кодах сети О! — 508 и 509
PIN через SMS: современные технологии на&nbsp;службе у&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; PIN через SMS: современные технологии на службе у «Росинбанка»
Акция от&nbsp;Кыргызтелекома &laquo;Интернет + телефон в&nbsp;каждый дом!&raquo; Акция от Кыргызтелекома «Интернет + телефон в каждый дом!»