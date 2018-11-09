Лесной пожар полностью уничтожил американский город Парадайс

Лесной пожар полностью уничтожил город Парадайс на севере Калифорнии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

​Пожар начался в четверг утром и, по последним данным, распространился на площади около 20 тысяч акров (более 8 тысяч гектаров). Сгорели тысячи домов.

«Весь город охвачен огнем. Это выглядит ужасно», — сообщил член городского совета Скотт Лоттер, эвакуировавшийся из Парадайса с семьей.

Фото USRealityCheck. Последствия пожара в Парадайсе

Ранее власти объявили о полной эвакуации населения города — 27 тысяч жителей. Из-за пробок многие жители пытаются покинуть Парадайс пешком. У беременной женщины, застрявшей в автомобиле на дороге, начались схватки. Не менее двух пострадавших госпитализировали с ожогами.

Фото The Sun Best. Пожар в Парадайсе

Всего в регионе, по данным шерифа округа Бьютт, эвакуировали около 50 тысяч человек.