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Происшествия

Лесной пожар полностью уничтожил американский город Парадайс

Фото © AP Photo/Noah Berger. Пожарные тушат лесной пожар в штате Калифорния. Архивное фото

Лесной пожар полностью уничтожил город Парадайс на севере Калифорнии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

​Пожар начался в четверг утром и, по последним данным, распространился на площади около 20 тысяч акров (более 8 тысяч гектаров). Сгорели тысячи домов.

«Весь город охвачен огнем. Это выглядит ужасно», — сообщил член городского совета Скотт Лоттер, эвакуировавшийся из Парадайса с семьей.

Фото USRealityCheck. Последствия пожара в Парадайсе

Ранее власти объявили о полной эвакуации населения города — 27 тысяч жителей. Из-за пробок многие жители пытаются покинуть Парадайс пешком. У беременной женщины, застрявшей в автомобиле на дороге, начались схватки. Не менее двух пострадавших госпитализировали с ожогами.

Фото The Sun Best. Пожар в Парадайсе

Всего в регионе, по данным шерифа округа Бьютт, эвакуировали около 50 тысяч человек.
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