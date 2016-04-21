- Какая армия нужна Кыргызстану?

Служба в армии – для мужчины дело чести. В недалеком прошлом военные занимали особое положение в обществе, вызывали непререкаемое уважение. К сожалению, с годами сила армии становилась все меньше. И сегодня служба стала для молодых людей не только делом непрестижным, парни готовы на любые ухищрения, чтобы долг родине не отдавать.

Те, кто решает поступить по совести и прочувствовать на себе прелести солдатской жизни, сталкиваются с множеством проблем. Материально-техническая база по большей части устарела, наблюдаются сегодня и проблемы с обеспечением солдат питанием. А вот власти неустанно отчитываются о позитивных изменениях в Вооруженных силах, рассказывают о возрастающем престиже армии и заботе государства о солдатах. Предпочитают при этом умалчивать о том, что в ряды «престижной армии» идут в основном парни из малообеспеченных семей и сельской местности. Некоторые новобранцы не умеют даже читать и писать.

Качественный показатель призывников, кажется, не волнует никого. На безрыбье и рак рыба? Возникает логичный вопрос, сможет ли нынешняя армия справиться со своей первоочередной задачей – подготовить достойных защитников отечества?! Какими должны быть Вооруженные силы (ВС) КР – с таким вопросам ИА «24.kg» обратилось к своим респондентам.

Азиза Абдирасулова, директор ОФ «Кылым шамы»:

- Наш бюджет не позволяет содержать миллионную армию, как у соседей. ВС содержатся за счет нас – налогоплательщиков. Я вижу, что у армии есть достаточно возможностей: за последние годы вырос уровень боевой подготовки и образованности военных.

Наблюдается повышение качественных характеристик призывного контингента. Принятие закона о том, что в силовые структуры могут устроиться только ребята, прошедшие срочную службу, было верным, о чем свидетельствует повышение уровня образованности среди призывников. Если раньше родители просили отправить своих детей на альтернативную службу, то сейчас наоборот, они просят оказать содействие, чтобы их чадо отправили в армию.

- Что можете сказать об уровне физической подготовки призывников?

- При недостатке кадров и оборудования медперсонал как-то проводит комиссию и отправляет ребят в армию. При таких условиях служат даже те, кто не годен, но это выявляется уже слишком поздно. В итоге происходят разные ЧП: суициды, стрельбы. Призывной процесс очень важен, поэтому данному вопросу нужно уделить большое внимание.

- Какая армия нужна Кыргызстану?

- Во-первых, государству необходимо нести прямую ответственность перед родителями призывника. Раз взяли на службу живого и здорового, значит, должны его вернуть таким же и еще более окрепшим. Должна быть страховка призывников, эту норму необходимо узаконить. Во-вторых, нужно обеспечить хорошим питанием и формой. Последняя солдату выдается лишь раз, целый год он ходит в одной одежде. Вы посудите, что происходит с тканью: за это время она полностью изнашивается. Для армии средств жалеть нельзя.

Улан Джумаков, адвокат:

- Нынешняя армия самостоятельно с защитой страны не справится, вся надежда на армию России и ОДКБ. Генштаб ВС Кыргызстана через СМИ рапортует о готовности отразить любую агрессию, но в реальности нет четкого исполнения поставленных задач, так как проведенная реформа ограничилась только созданием Генштаба и понижением статуса Минобороны до комитета. Кроме того, происходит нехватка профессионалов военного дела, там тот же принцип набора «своих и преданных». Последние заявления Генштаба: «У нас нет дедовщины, но есть хулиганство» - вообще непонятны. Это что за армия, где есть хулиганство? Под этим словом можно понимать драки, нарушение воинской дисциплины, самовольные деяния? Нет ясной ответственности, солдаты совершают суициды. Разве это боеспособная армия?

А если завтра зайдут боевики ИГ на юг, к примеру, в густонаселенный город Баткен, что будут делать военные? С пушек расстреливать город, где наши мирные жители? Так это мы получим вторую Сирию, сейчас и терроризм поменял тактику и информационную борьбу, мы реально отстаем от их методов и не успеваем создавать противодействия распространению идей запрещенных организаций.

Надо всегда помнить, что в Сирию только по официальным данным выехали 500 человек, но никто не несет ответственности, тот же полпред области или начальники УВД и ГКНБ могут головой кивать, да, вот уехали столько человек, мы тут проводим беседы. И что? Они дальше все на местах продолжают работать, но никто не задается вопросом к ним, а что вы делали, когда под носом у вас завербовали 500 кыргызстанцев?

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- Какими должны быть Вооруженные силы страны?

- Я предлагаю создавать совместные военные базы, где должны служить военнослужащие всех стран - участниц ОДКБ, это даст только положительные результаты и приобретение недостающего опыта. Вы посмотрите на страны НАТО, как они слаженно работают, там все государства задействованы и есть единый центр - штаб. Почему мы не можем создавать так же военные объединения на уровне и на базе тех же военных частей, расположенных в рамках ОДКБ в Армении, Таджикистане, России и у нас в Кыргызстане? Где, как мы все знаем, служат только военнослужащие РФ?! Нельзя надеяться на одну Россию, надо и нам служить и защищать страны ОДКБ, и создавать совместные военные базы.

Сейчас все совместное ограничено какими-то учениями, где пару батальонов штурмуют условных террористов.

Токон Мамытов, эксперт,

- Давайте вспомним, какая была армия на заре суверенитета, в 2000-е годы. Условия для ВС были очень сложные в финансовом, материально-техническом отношении. Ныне мы получили технику от России на большую сумму, кроме того, и подготовка кадров на хорошем уровне.

Я думаю, недостаток в том, что участились высказывания родителей солдат о нарушении воинской дисциплины и неуставных взаимоотношениях, что является показателем низкого уровня младшего командирского состава. Этот вопрос рассматривали парламент, Совет обороны. По последней информации, специально утвердили и реализуют программу подготовки младших командиров (начали давать юридическое, военно-педагогическое, психологическое образование). Такие меры уже дают результаты, мы видим, что преступность среди военных идет на спад.

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Мы надеемся, что наши отцы-командиры наведут порядок, а правительство и парламент, общественность будут поддерживать их.

- В чем должна заключаться реформа?

- Как не называй: Минобороны, Госкомитет, служба, главное - внутреннее содержание. Хотя в международном отношении статут министерства выше, чем комитета. Важным моментом является четкое определение функций Генштаба, Госкомитета. Нужно двигаться и реформировать с учетом современных угроз - терроризма. Но все эти начинания без финансовой подпитки не дадут желаемого результата.

Последние события в Афганистане, Сирии, Ливии показали, что даже достаточно сильная армия порой не может справиться с боевиками. Сейчас война идет не в «классическом стиле», она носит иной характер, даже небольшие отряды разбивают армии. Мы должны двигаться и реформировать ВС с учетом атак МТО и тактики боевых действий. По данным Генштаба, реформа уже началась.

Анвар Сартаев, ветеран Вооруженных сил КР:

- Оценку состоянию ВС могут дать президент, Жогорку Кенеш, правительство, а гражданское сообщество не имеет права. Я могу обозначить лишь проблемы, которые есть в армии: мало питания, низкое финансирование, нет механизма социальной и правовой защиты военнослужащих.

- Качественная характеристика призывного контингента за последние годы повысилась или, наоборот, упала?

- Правительство не руководит данным вопросом, соответствующие ведомства - Минобразования - не контролирует уровень грамотности. Поэтому состояние слабое.

- Какие нужны реформы в ВС?

- После распада СССР реформированию подлежат только ВС России (правопреемник Советской армии), а остальные 14 союзных республик только создают Вооруженные силы.

- Тогда на что нужно делать акценты и упор?

- Стопроцентное обеспечение военнослужащих питанием, зарплатой, квартирами. Призывники в армию должны приходить подготовленные, образованные и главное - по желанию.