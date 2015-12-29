И взрослым есть чего желать

Скоро Новый год, и все мы – от мала до велика - ждем подарка от Деда Мороза. Наверняка Обезьяна (2016 год пройдет под ее знаком) не обделит, и наступающий год будет самым удачным и радостным, а сказочный дед со Снегурочкой преподнесут действительно то, о чем мечтаем и чего заслуживаем. ИА «24.kg» обратилось к респондентам с вопросом: а какой подарок вы хотите найти под елкой?

Игорь Чудинов, депутат парламентской фракции «Бир Бол»:

- Я всегда хотел иметь пони. Я с детства неравнодушен к этому животному и еще очень люблю собак. Но когда я был мальчиком, подарить мне пони родители не могли, да и не принято было в то время такие подарки делать. Но от пони я бы и сейчас не отказался.

Галина Кетова, актриса Русского театра драмы имени Ч.Айтматова:

-Под елкой я хочу найти своих счастливых, здоровых, веселящихся пацанов с кучей подарков! Вот, думаю: сейчас чего бы я хотела для себя? И не могу придумать ничего лучше. Может быть, еще путевку на поездку летом с детьми в Питер. Хочу показать им любимый город, погулять по музеям и обязательно побывать на фестивале «Алые паруса».

Туйгунаалы Абдраимов, председатель ЦИК КР:

- Я никогда ни от кого подарков не ждал. Привык только на свои силы рассчитывать.

- Неужели, когда вы были ребенком, ничего не хотелось?

- Ну почему же сразу «не хотелось»? Я мечтал генералом стать. Но разве Дед Мороз может такой чин подарить (смеется)?

Данияр Толонов, депутат парламентской фракции «Кыргызстан»:

- Ой, это было давно! Уже не помню. Вообще, со второго класса я в Деда Мороза не верил. Слишком быстро повзрослел. В детском садике когда был, мечтал о машине. Большой такой, красивой.

- А ваши дети верят в Деда Мороза? Письма ему пишут?

- Верят, конечно. Они еще не догадываются, что Дед Мороз – это папа. Мой сын, к примеру, кладет записочки под подушку, а я потом их читаю и узнаю, что желает ребенок. Сын, к примеру, на прошлый Новый год попросил краски.

Александр Кулинский, директор Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова:

- Моя вера в Деда Мороза укрепилась после того, как, будучи ребенком, выступил на детском утреннике, прочитал стишок с табуретки и получил в подарок альбом с марками. Шел, как сейчас помню, 1985-й, а на следующий год я должен был идти в школу. Поэтому и запомнил этот подарок. Позже, конечно, узнал, что родители мне купили марки. Но тогда воспринимал все как настоящее чудо. Что сегодня попросить у Дедушки, честно говоря, не знаю, но коли являюсь директором, то очень хотел бы, чтобы все междоусобицы в нашем творческом коллективе прекратились и люди начали работать. Вот такое желание у меня.

Рита Карасартова, кандидат в омбудсмены:

- Я в Деда Мороза никогда особо не верила и подарков не ждала. Знала, что это родители исполняют роль сказочного деда, и всегда их жалела. Думала: зачем так тратиться? Как-то, помню, мама купила мне красивое платье, и я начала ворчать: зачем покупала? лучше сестренке отдать… Потом все равно носила. А сейчас, если бы мне пришлось писать письмо Деду Морозу, попросила бы здоровья и долголетия родным и близким.

Эрик Ирискулбеков, юрист:

- Когда я был ребенком, то мечтал о большой грузовой машине - игрушечной, конечно. Я же вырос в селе, и с игрушками было туго. Если бы сейчас писал письмо Деду Морозу, то попросил бы, как бы грубо это ни звучало, побольше мозгов нашим чиновникам. Может, и жизнь наша тогда бы улучшилась, и новогоднее настроение появилось бы.

Алмамбет Шыкмаматов, депутат парламентской фракции «Ата Мекен»:

- У меня детство было трудное. Тогда я мечтал о сладостях. Их же всегда и просил у Деда Мороза. А сейчас пожелания больше духовные: хочется здоровья, гармонии в семье, чтобы катаклизмов не было.

Адахан Мадумаров, политик, экс-спикер парламента четвертого созыва:

- У меня Новый год никогда не ассоциировался с Дедом Морозом. Подарки всегда дарил папа. Я это знал, потому как он предупреждал заранее: если я закончу первую и вторую четверти без «четверок» (он был учителем), то получу презент. Самым неожиданным и запоминающимся для меня стал Крокодил Гена. Мне его папа привез. Очень красивый крокодил. Зеленый, в красной шляпе и с тросточкой. Он у меня долго простоял. А сейчас я ничего не просил бы. Для меня большим подарком будет, если люди перестанут лицемерить и начнут искренне относиться друг к другу.

Данияр Деркембаев, поэт и повар:

- К сожалению, мечтаем мы об одном, а заслуживаем, как часто бывает, совсем другого. А если, откинув все предрассудки, окунуться в сказку, то попросил бы я у Деда Мороза не скатерть-самобранку - она у меня есть (профессия повар), не ковер-самолет, он тоже имеется - «Турецкие авиалинии» называется, и не меч-кладенец - с ним точно повяжут и на нары упекут, а самый настоящий вид на жительство в Кыргызстане.

Сами посудите. Приезжаю я в Кыргызстан часто, почти полгода провожу то в Бишкеке, то в Оше - это ж родина моя. Живу далеко, но приезжаю часто. Обучаю коллег, хочу принести своему народу пользу. Чтобы стал Кыргызстан туристическим раем, где птички поют и люди счастливые и радостные поживают да добра наживают.

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Но вот беда: вроде безвизовый режим с ФРГ чиновники, озабоченные борьбой с терроризмом, отменить хотят (а у меня паспорт немецкий, но в душе я все равно наш, местный). А чтобы собрать бумаги, в Бишкеке нужно по кабинетам да архивам так долго побегать, что борода до пола вырастет. Хлопотное это дело! Там бумаг в списке указано множество, аж диву даешься: и анализы на СПИД и сифилис пройти, и кучу справок собрать. А время где взять? Его, как денег, всегда в обрез.

Деду Морозу ведь вид на жительство или там визы не нужно - он на оленях и так вездесущ. А я-то так не могу. Вот и буду просить, может, Дед Мороз посодействует - ну там слово замолвит в ОВИРе или закон какой в парламенте протолкнет о поблажках в пребывании на родине для бывших своих (они же не со зла уехали, так сказка сложилась). А нет, так к чиновникам идти на поклон придется. Они в сказки не верят, они верят в бумажки. Особенно в маленькие такие, зеленые.

Елена Конева, президент общественного фонда Help the children-SKD:

-Мы не знаем, насколько счастливы сегодня, пока не наступит завтра. Я как человек, которому много пришлось пройти в жизни, и как женщина с набором женских ценностей готова сама положить под елку все что угодно, только бы мои родные и близкие люди были рядом со мной, были здоровы и счастливы. Ведь счастье - как здоровье: когда оно есть, его не замечаешь. Хочу, чтобы на моем пути были искренние и преданные друзья, на которых я всегда могу рассчитывать и с кем можно провести теплый, душевный вечер. Я хочу, чтобы Дедушка Мороз оставил мне под елкой письмо, а там было бы написано: «Дорогая моя внучка, у тебя все в жизни будет хорошо. Ты этого достойна!»