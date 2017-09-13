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Назик Бейшеналы назначена советником премьер-министра

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Назик Бейшеналы назначена советником Премьер-министра Кыргызской Республики на общественных началах.

Назик Бейшеналы является Президентом Союза кооперативов Кыргызстана, объединяющего более 200 сельскохозяйственных кооперативов страны. По ее инициативе с 2013 года проводятся ежегодные международные Форумы кооперативов, которые стали стартовой площадкой для реализации ряда инициатив в различных регионах страны.

За годы своей трудовой деятельности занимала должности первого заместителя директора НИСИ КР, проректора по исследованиям и международному сотрудничеству Академии государственного управления при Президенте КР, Советника по политическим вопросам Всемирной продовольственной программы ООН в КР, а также работала в качестве национального и международного консультанта в системе ООН.

В настоящее время она обучается в Оксфордском университете в Англии по направлению «Государственная политика», является Доктором экономических наук.
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