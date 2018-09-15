Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 15 сентября безоблачно. Воздух прогреется до +26 градусов. День уменьшился до 12 часов 32 минут.

Перекрытые дороги

До 21 сентября для движения автотранспорта закроют участок улицы Фрунзе, между Тоголока Молдо и Исанова.

Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Бата», «Кок-Жар» (улицыТон, Куйручук, Ой-Терскен, Конорчок), «Бакай-Ата» (улицы Эр Табылды, Ак-Уул, Жээк, Анар, Чубак, Нооруз);

9.00-17.00 — 9-й микрорайон, 5, 5а, 5б;

9.30-18.00 — улицы Тоголока Молдо, Можайского, Абдрахманова, Парковая, Радищева, Тыныстанова, Скрябина, Медерова, Тимирязева, Фрунзе, Абдумомунова;

8.00-17.00 — микрорайон «Достук», «110-й квартал», жилмассив «Касым», квадрат, ограниченный улицами П.Лумумбы, Волковой, Профсоюзной, Кайназаровой, Месароша.

В связи с ремонтом с 10 по 21 сентября будет прекращена подача природного газа:

в районе, ограниченном улицами Суюмбаева, Лермонтова, БЧК, проспектом Чуй;

в микрорайонах «Восток-5», «Аламедин-1»;

в районах «Городок строителей», «Городок энергетиков»;

в селе Лебединовке;

на ТЭЦ, автомойке на перекрестке проспекта Чуй и улицы Чолпон-Атинской.

Памятные даты

Международный день демократии

Международный день демократии установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году и отмечается ежегодно 15 сентября. Эта дата приурочена к 20-й годовщине первой международной конференции новых и восстановленных демократий.



ООН предложила государствам, а также региональным, межправительственным и неправительственным организациям принять новый праздник как повод обратить внимание на состояние демократии в мире. Ведь демократия — это не только цель, но и процесс, и только при полном участии и поддержке международного сообщества, государственных органов власти, общества и отдельных граждан идеалы демократии можно осуществить для каждого человека в каждом уголке мира.

День рождения экологической организации «Гринпис»

Фото Гринпис/Арно Витте. Корабль организации прибывает в Телук Патани, чтобы выразить свой протест против проекта, работающего на угле

15 сентября 1971 года — день первой организованной акции экологов против ядерных испытаний — считается днем создания (днем начала деятельности) международной экологической организации «Гринпис».



За время своего существования «Гринпис» вырос из группы энтузиастов в мощную международную экологическую организацию, которая активно действует по всему миру. Работа экологов включает в себя следующие направления: кампании по биоразнообразию, защите атмосферы, токсическим веществам и антиядерная кампания.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Касымалы Баялинов

Родился 25 сентября в Иссык-Кульской области. Кыргызский советский писатель, публицист, редактор, переводчик, Народный писатель Киргизии.

Начал печататься в 1923 году. В 1926 году издана его повесть «Ажар» — первое реалистическое произведение кыргызской прозы. Это произведение переведено и издано на многих языках народов СССР и за рубежом. Затем появились романы «Братство» (1962), «На берегах Иссык-Куля» (1952), «Мурат» (1929).

Он стал одним из первых профессиональных переводчиков, познакомивших кыргызского читателя с произведениями Пушкина, Лермонтова, Толстого, Горького.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР IV созыва, депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов.

Его имя носят улица и библиотека в Бишкеке.

Умер 3 сентября 1979 года.

Родился живописец Гапар Айтиев

Фото из Интернета. Гапар Айтиев

Родился 15 (28) сентября 1912 года в селе Первый Тулейкен (ныне Кара-Сууского района Ошской области). Живописец. Член-корреспондент Академии художеств СССР, Народный художник СССР, лауреат Государственной премии Киргизской ССР имениТоктогула.

С 1934 года — член Союза художников СССР.

Один из первых профессиональных художников кыргызского народа. В историю кыргызского изобразительного искусства Гапар Айтиев вошел как мастер пейзажа, автор сюжетно-тематических картин и портретов, ряда произведений монументальной и станковой скульптуры, но основным направлением его творчества стал пейзаж, в котором он достиг полного синтеза своих эстетических воззрений и их художественных воплощений.

Умер 16 декабря 1984 года.

Именем художника назван крупнейший в стране музей изобразительного искусства.

Родился журналист Азамат Алтай ( Кудайберген Кожомбердиев)

Фото rus.azattyk.org. Азамат Алтай

Родился 15 сентября 1920 года в селе Корумду (ныне Боконбаево) Иссык-Кульской области КР. Журналист, публицист и общественный деятель.

С 1953-го в Мюнхене начал работать в редакции «Радио «Свобода», вел ее программы на кыргызском языке. Основатель радио «Азаттык».

Умер 23 мая 2006 года в Нью-Йорке.

Родился писатель Александр Иванов

Родился 15 сентября 1938 года в Чимкенте. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

Работал в республиканских газетах, на телевидении, в ЦК Компартии Киргизии. Главный редактор журнала «Литературный Кыргызстан», «Жизнь замечательных людей Кыргызстана».

Первая книга прозы «Памирские были» выпущена им в 1969 году. Издано 20 книг, в том числе «Эдельвейсы остаются внизу», «Флаг над перевалом», «Не жди, когда уснут боги», «Маленькое чудо под ногами», «Снег в сентябре», «Верхом на облаке» и другие.

Член Союза писателей Кыргызстана, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка России.

Умерла актриса Сабира Кумушалиева

В 2007 году в возрасте 90 лет скончалась артистка кино и театра Сабира Кумушалиева.

Родилась 19 марта 1917 года в селе Токолдош. Одна из зачинательниц профессионального театрального искусства Кыргызстана.

За 68 лет на сцене одного театра и за 45 лет на экране она создала более 100 ярких, колоритных образов. Снялась более чем в 20 картинах.

У кого намечается той

Кубанычбек Омуралиев

Родился 15 сентября 1960 года в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Республике Беларусь, в Латвии, Литве и Эстонии, постоянный полномочный представитель КР при Уставных органах СНГ.

Куда сходить

в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;

художника из Парижа «Шагни через границу»; в Национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит в ыставка «Западно-восточные диалоги культур»;

«Западно-восточные диалоги культур»; Читайте по теме Афиша на выходные: 15-16 сентября детский фестиваль ;

; Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова приглашает на киноконцерт «Любовь и смерть»;

«Любовь и смерть»; в арт-баре «Чемодан Зусмановича» выступит группа из Тараза «Домик Желтого дятла» ;

; а в клубе Рromzona — певица Линда (Россия);

(Россия); в городе также пройдут масстер-классы и тренинги.

Спорт

чемпионат Кыргызстана по шахматам.

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