Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 15 сентября безоблачно. Воздух прогреется до +26 градусов. День уменьшился до 12 часов 32 минут.
Перекрытые дороги
До 21 сентября для движения автотранспорта закроют участок улицы Фрунзе, между Тоголока Молдо и Исанова.
Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Бата», «Кок-Жар» (улицыТон, Куйручук, Ой-Терскен, Конорчок), «Бакай-Ата» (улицы Эр Табылды, Ак-Уул, Жээк, Анар, Чубак, Нооруз);
- 9.00-17.00 — 9-й микрорайон, 5, 5а, 5б;
- 9.30-18.00 — улицы Тоголока Молдо, Можайского, Абдрахманова, Парковая, Радищева, Тыныстанова, Скрябина, Медерова, Тимирязева, Фрунзе, Абдумомунова;
- 8.00-17.00 — микрорайон «Достук», «110-й квартал», жилмассив «Касым», квадрат, ограниченный улицами П.Лумумбы, Волковой, Профсоюзной, Кайназаровой, Месароша.
В связи с ремонтом с 10 по 21 сентября будет прекращена подача природного газа:
- в районе, ограниченном улицами Суюмбаева, Лермонтова, БЧК, проспектом Чуй;
- в микрорайонах «Восток-5», «Аламедин-1»;
- в районах «Городок строителей», «Городок энергетиков»;
- в селе Лебединовке;
- на ТЭЦ, автомойке на перекрестке проспекта Чуй и улицы Чолпон-Атинской.
Памятные даты
Международный день демократии
Международный день демократии установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году и отмечается ежегодно 15 сентября. Эта дата приурочена к 20-й годовщине первой международной конференции новых и восстановленных демократий.
ООН предложила государствам, а также региональным, межправительственным и неправительственным организациям принять новый праздник как повод обратить внимание на состояние демократии в мире. Ведь демократия — это не только цель, но и процесс, и только при полном участии и поддержке международного сообщества, государственных органов власти, общества и отдельных граждан идеалы демократии можно осуществить для каждого человека в каждом уголке мира.
День рождения экологической организации «Гринпис»
15 сентября 1971 года — день первой организованной акции экологов против ядерных испытаний — считается днем создания (днем начала деятельности) международной экологической организации «Гринпис».
За время своего существования «Гринпис» вырос из группы энтузиастов в мощную международную экологическую организацию, которая активно действует по всему миру. Работа экологов включает в себя следующие направления: кампании по биоразнообразию, защите атмосферы, токсическим веществам и антиядерная кампания.
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Касымалы Баялинов
Родился 25 сентября в Иссык-Кульской области. Кыргызский советский писатель, публицист, редактор, переводчик, Народный писатель Киргизии.
Начал печататься в 1923 году. В 1926 году издана его повесть «Ажар» — первое реалистическое произведение кыргызской прозы. Это произведение переведено и издано на многих языках народов СССР и за рубежом. Затем появились романы «Братство» (1962), «На берегах Иссык-Куля» (1952), «Мурат» (1929).
Он стал одним из первых профессиональных переводчиков, познакомивших кыргызского читателя с произведениями Пушкина, Лермонтова, Толстого, Горького.
Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР IV созыва, депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов.
Его имя носят улица и библиотека в Бишкеке.
Умер 3 сентября 1979 года.
Родился живописец Гапар Айтиев
Родился 15 (28) сентября 1912 года в селе Первый Тулейкен (ныне Кара-Сууского района Ошской области). Живописец. Член-корреспондент Академии художеств СССР, Народный художник СССР, лауреат Государственной премии Киргизской ССР имениТоктогула.
С 1934 года — член Союза художников СССР.
Один из первых профессиональных художников кыргызского народа. В историю кыргызского изобразительного искусства Гапар Айтиев вошел как мастер пейзажа, автор сюжетно-тематических картин и портретов, ряда произведений монументальной и станковой скульптуры, но основным направлением его творчества стал пейзаж, в котором он достиг полного синтеза своих эстетических воззрений и их художественных воплощений.
Умер 16 декабря 1984 года.
Именем художника назван крупнейший в стране музей изобразительного искусства.
Родился журналист Азамат Алтай (Кудайберген Кожомбердиев)
Родился 15 сентября 1920 года в селе Корумду (ныне Боконбаево) Иссык-Кульской области КР. Журналист, публицист и общественный деятель.
С 1953-го в Мюнхене начал работать в редакции «Радио «Свобода», вел ее программы на кыргызском языке. Основатель радио «Азаттык».
Умер 23 мая 2006 года в Нью-Йорке.
Родился писатель Александр Иванов
Родился 15 сентября 1938 года в Чимкенте. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.
Работал в республиканских газетах, на телевидении, в ЦК Компартии Киргизии. Главный редактор журнала «Литературный Кыргызстан», «Жизнь замечательных людей Кыргызстана».
Первая книга прозы «Памирские были» выпущена им в 1969 году. Издано 20 книг, в том числе «Эдельвейсы остаются внизу», «Флаг над перевалом», «Не жди, когда уснут боги», «Маленькое чудо под ногами», «Снег в сентябре», «Верхом на облаке» и другие.
Член Союза писателей Кыргызстана, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка России.
Умерла актриса Сабира Кумушалиева
В 2007 году в возрасте 90 лет скончалась артистка кино и театра Сабира Кумушалиева.
Родилась 19 марта 1917 года в селе Токолдош. Одна из зачинательниц профессионального театрального искусства Кыргызстана.
За 68 лет на сцене одного театра и за 45 лет на экране она создала более 100 ярких, колоритных образов. Снялась более чем в 20 картинах.
У кого намечается той
Кубанычбек Омуралиев
Родился 15 сентября 1960 года в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Республике Беларусь, в Латвии, Литве и Эстонии, постоянный полномочный представитель КР при Уставных органах СНГ.
Куда сходитьКультура
- в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;
- в Национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Западно-восточные диалоги культур»;
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- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова приглашает на киноконцерт «Любовь и смерть»;
- в арт-баре «Чемодан Зусмановича» выступит группа из Тараза «Домик Желтого дятла»;
- а в клубе Рromzona — певица Линда (Россия);
- в городе также пройдут масстер-классы и тренинги.
Спорт
- чемпионат Кыргызстана по шахматам.
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