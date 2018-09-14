Афиша на выходные: 15-16 сентября

Акции, концерты, фестивали

15 сентября. KidsFest 2018

Фестиваль для детей включает развлекательную и культурно-познавательную части. Для родителей же окажутся полезными ярмарка и выставочная зона, где будут представлены такие направления, как детское образование, семейная медицина, развлечение и досуг.

Парк Победы имени Д.Асанова, 15.00-20.00.

15 сентября. Киноконцерт «Любовь и смерть»

Проект представляет демонстрацию дореволюционного черно-белого немого кино «Жизнь за жизнь» 1916 года в музыкальном сопровождении Натальи Нелюбовой (вокал, гитара) и Талая Бейшеева (фортепиано). Эту программу они представили в Вене, Париже, Мюнхене и Воронеже.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

15 сентября. Акция «Сделаем!»

Акция приурочена ко Всемирному дню чистоты. Кыргызстан впервые примет участике в этом глобальном международном проекте. Всемирный день чистоты предполагает проведение масштабной добровольческой общественной акции по уборке мусора на природных территориях.

Ботанический сад (Ахунбаева, 1а), 9.00; Карагачевая роща, 10.00.



15 сентября. OpenSpace 2018

На большой сцене под открытым небом выступят отечественные рок-группы, а также хедлайнер вечера певица Линда (Россия).

Клуб Рromzona, 17.00.

15 сентября. Концерт группы «Домик Желтого дятла» (Тараз)

Участницы группы давно не выступали в Бишкеке. Уникальная возможность послушать отличных музыкантов из Казахстана — Ирину Широкову (вокал, гитара) и Марию Гнусину (саксофон, гитара).

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

15 сентября. Открытый микрофон

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Если хотите спеть, то заранее зарегистрируйтесь по телефону 0772165240.

Кафе Chicken Star, 21.00.

16 сентября. Акция «Красота в здоровье!»

В программе — выступления звезд эстрады Гульнары Тойгонбаевой, Омара, Айым Айылчиевой, Жийдеш Идирисовой, группы «Элес» и других, мастер-классы, бесплатная консультация маммологов, аниматоры для детей.



Парк Победы имени Д.Асанова, 15.00.

15, 16 сентября. Фестиваль еды «Гурмания»

Настоящий гастрономический праздник, на котором вы попробуете вкусные блюда от лучших поваров, приготовленные по особенным рецептам. Вас ждут мастер-классы по приготовлению блюд кухонь мира. Каждый пришедший сможет попробовать и приобрести продукты отечественных производителей.

Акваклуб «Калипсо», 16.00.

6 октября. Концерт бардов Сергея и Татьяны Никитиных

Дуэт известен как исполнитель и автор музыки к фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром», «Москва слезам не верит», «Забытая мелодия для флейты», «Тихие омуты», мультфильму «Большой секрет для маленькой компании» и многим другим известным лентам, спектаклям и мультфильмам.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.

Выставки, ярмарки

26 августа — 30 сентября. Выставка художника из Парижа «Шагни через границу»

Батист — мультимедийный художник из Парижа (Франция). Он работал со светом, звуками, анимациями, интерактивностью и теперь заинтересовался рисованием комиксов. Оказавшись в Кыргызстане, Батист решил рассказать о своей жизни посредством комиксов.

Мастерская группы «705».

5-21 сентября. Выставка «Западно-восточные диалоги культур»

На выставке представлены работы Виктора Сырнева, Юристанбека Шигаева (Кыргызстан) и Махмуда Фаршчияна (Иран).

Национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, открытие — в 15.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

15 сентября. Дебатные поединки

Debate_Arena — площадка, впитавшая дух гладиаторских боев и механику дебатных поединков. Приходите учиться говорить, излагать свои мысли, убеждать и, самое главное, вести конструктивный диалог. Регистрация по ссылке.

Time-cafe Open Place, 18.00.

15 сентября. Тренинг по SMM

Вы узнаете о новейших трендах, фишках SMM и о том, как на нем заработать.

«Office 220», 11.00.

16 сентября. Семинар «Учеба в Японии + подработка»

Вы узнаете об особенностях образования в Стране восходящего солнца и образовательных программах для кыргызстанцев. Регистрация по ссылке.

Garden hotel Bishkek 14.00.

16 сентября. Велоквест «Танцующие человечки»

Отыщите все локации, соберите всех танцующих человечков и разгадайте шифр, ведущий к призам. Подробности по телефону 0551787264.

Сбор в парке Победы имени Д.Асанова, 12.00.

Кино

16 сентября. Показ фильма «Плезантвиль»

Дэвид Вагнер — дитя девяностых. Но он увлечен телевизионным шоу «Плезантвиль», где действие происходит в 1950-е годы в небольшом одноименном городке, где все шикарны, веселы и непорочны и жизнь удивительно приятна. Язык: английский с русскими субтитрами.

The Story, 19.00.

13-16 сентября. Дни кино тюркоязычных стран

В программе — азербайджанский фильм «Кызыл бакча» («Красный сад»), казахстанский «Оралман» («Репатриант»), кыргызстанский «Тунку кырсык» («Ночная авария»), турецкие «Буудай» («Пшеница») и «Айла».

Кинотеатр «Манас», 18.00.

Для детей

15, 16 сентября. Детские вечеринки

Детей ждут пиратский и кукольный квесты. Ребята найдут спрятанный пиратами клад и погрузятся в кукольный мир. В программе также веселые конкурсы и танцы.

ГУМ «Чынар», 17.00.

15 сентября. Мастер-класс по изготовлению органайзеров

Дети сделают фоторамку и доску для расписания уроков, которые пригодятся для учебы в школе.

AYAR KG Art School, 16.00.