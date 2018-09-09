Афиша на неделю: 10-14 сентября

26 августа — 30 сентября. Выставка художника из Парижа «Шагни через границу»

Батист — мультимедийный художник из Парижа (Франция). Он работал со светом, звуками, анимациями, интерактивностью и теперь заинтересовался рисованием комиксов. Оказавшись в Кыргызстане, Батист решил рассказать о своей жизни посредством комиксов.

Мастерская группы «705», открытие — в 17.00.

5-21 сентября. Выставка «Западно-восточные диалоги культур»

На выставке представлены работы Виктора Сырнева, Юристанбека Шигаева (Кыргызстан) и Махмуда Фаршчияна (Иран).

Национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, открытие — в 15.00.

10 сентября. Презентация тура на пик Килиманджаро

В программе — интересное об Африке, презентация программы, розыгрыш призов на знание фактов об этом материке. Регистрация по телефону 0700986148.

Отель «Горы Азии-1», 18.30.

11 сентября. Лекция «Кыргызская теория элит»

Какова кыргызская теория элит? Кто считался элитой, как эти люди выявлялись, воспитывались, рождались? Как это было в многовековой истории кыргызского народа и как обстоят дела сегодня? Об этом и будет следующая лекция кыргызоведения.

Этнокомплекс «Супара», 19.00.

11, 12 сентября. Премьера спектакля «Когда падают горы»

Спектакль по мотивам романа Чингиза Айтматова. Новую постановку осуществил главный режиссер Русского драматического театра имени М.Горького Казахстана Бекпулат Парманов по инсценировке драматурга Абибиллы Пазылова.

Чуйский областной драматический театр имени Шаршена Термечикова.

13 сентября. Тренинг по развитию карьеры

Можно ли сделать быстрый старт в карьере с нуля? «Можно!» — утверждает эксперт по карьерному прорыву Аркадий Бондарь (Санкт-Петербург). О том, как это сделать, механизмах и особых приемах он расскажет на тренинге.

Консалтинговый центр «ИнтерАктив», 9.00-17.00.

13 сентября. Встреча «Доступная Польша»

Вы узнаете о стоимости жизни, легальном трудоустройстве, доступном обучении, получении ВНЖ, способах приобретения карты ЕС, оформлении ипотеки в Польше. Регистрация по телефону 0557330366.

OlolohausManas, 19.00.

13 сентября. Кинопремьеры

«Хищник» (фантастика). Главный герой, бывший морпех, обнаруживает злобную инопланетную расу на Земле, но никто не верит ему, что эти твари существуют. Его сын-аутист, которого все обижают в школе, становится ключевой фигурой в схватке с хищниками, поскольку мальчик умеет невероятно быстро учить языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев.

Купить билеты

«Багровая мята» (боевик). Молодая семья попадает в уличную перестрелку, после которой выживает только мать. Следующие 5 лет жизни она посвящает тому, чтобы стать идеальной машиной для убийств и отомстить всем виновникам трагедии — бандитам, продажным полицейским и беспринципным адвокатам.

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«Безумно богатые азиаты» (комедия). Рэйчел Чу — американка китайского происхождения. Она отправляется вместе с бойфрендом в Сингапур на свадьбу его лучшего друга, где узнает, что ее спутник на самом деле родом из безумно богатого семейства и все местные женщины до смерти хотят за него замуж.

14 сентября. Семинар «Творю реальность»

Этот семинар для тех, кто берет ответственность за свою жизнь на себя, кто желает стать творцом своей реальности и сделать ее яркой, радостной, счастливой, полной любви, энергии и гармонии. Регистрация по телефону 0555690633.

Olive Hotel, 18.30.

14 сентября. Творческий вечер Эркина Мукашева

Эркин Мукашев приглашает на самый атмосферный вечер этой осени, наполненный знакомыми мотивами любимых песен в живом исполнении. Гости — группа «Фрунзе».

Рестобар «Абстракт», 20.00.

6 октября. Концерт бардов Сергея и Татьяны Никитиных

Дуэт известен как исполнитель и автор музыки к фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром», «Москва слезам не верит», «Забытая мелодия для флейты», «Тихие омуты», мультфильму «Большой секрет для маленькой компании» и многим другим известным лентам, спектаклям и мультфильмам.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.