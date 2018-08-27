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Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (88)

На дороге в Каракол вводят временное ограничение. Карта объезда

ГУОБДД МВД с 30 августа по 9 сентября, на время проведения III Всемирных игр кочевников, на автодороге Балыкчи — Ананьево — Каракол вводит ограничение движения для грузовых, большегрузных транспортных средств, автобусов и микроавтобусов, а также сельскохозяйственной техники и авто, перевозящих опасный груз.

Предусмотрена альтернативная объездная дорога, которая проходит по территории Чолпон-Аты с 81-го по 83,9-й километр. Протяженность северной альтернативной объездной дороги составляет 3,7 километра в обход основной трассы Балыкчи — Каракол.

Кроме того, запретят парковку машин от Балыкчи до Семеновки. С 1 по 9 сентября от Семеновки в направлении этногородка «Кырчын» организуют одностороннее движение. Выезд — через Григорьевское ущелье.

Авто нарушителей Правил дорожного движения будут эвакуировать на штрафстоянки.
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