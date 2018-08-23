Игры кочевников. За гостями и спортсменами будут следить 28 бригад медиков

Во время проведения III Всемирных игр кочевников будут дежурить 28 медицинских бригад, 19 карет скорой помощи, мобильная клиника и передвижная лаборатория. Об этом сообщает секретариат ВИК.

Медики организуют дежурство в местах массового скопления людей, где пройдут спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Помимо этого, будут функционировать медицинские посты с машинами скорой помощи на автодорогах Бишкек — Балыкчи — Чолпон-Ата — Кырчын. Посты будут располагаться в аэропорту «Манас», на трассе Манас — Бишкек, на объездной дороге в Бишкеке, Канте, Токмаке, в Боомском ущелье, на экопосту в Балыкчи, в аэропорту «Тамчи», на ипподроме в Чолпон-Ате, ФОК и в ущелье Кырчын.

В местах организации Игр будет осуществляться санитарно-эпидемиологический надзор — лабораторный контроль питьевой и озерной воды, сточной воды, почвы, пляжного песка.