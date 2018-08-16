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Общество

Грабежи, разбои, насилие. Самые криминогенные регионы Кыргызстана назвали в МВД

Самыми криминогенными регионами в Кыргызстане являются Чуйская область, а также города Ош и Бишкек. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник пресс-службы МВД Бакыт Сеитов.

По его словам, именно в этих регионах больше всего совершается преступлений.

«Во время поездки по регионам министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев изучал криминогенную обстановку. В большинстве своем на местах люди совершают кражи, скотокрадство, грабежи, разбойные нападения и изнасилования. Раскрываемость изнасилований составляет почти 100 процентов. В последнее время развивается мошенничество. За преступления в отношении несовершеннолетних в новом Уголовном кодексе предусмотрено ужесточение наказания», — сказал Бакыт Сеитов.
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