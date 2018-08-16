В этногородке Кырчын откроется ярмарка народных ремесел

В этногородке Кырчын с 3 по 8 сентября будет работать этнобазар — ярмарка народных ремесел и декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщает секретариат III Всемирных игр кочевников.
Украшением архитектурного ансамбля этнобазара станут ворота, выходящие на все стороны света — «ворота кочевых народов», украшенные флагштоками, «китайские ворота», «восточные ворота» и «северные ворота».
Ежедневно этнобазар будет открываться в 10.00 под звуки кернея, сурная и добулбаса.
Посетители этнобазара смогут попробовать как традиционную кочевую еду, так и ту, что приготовлена с использованием старых рецептов, но в современном исполнении.
Этнобазар, по задумке организаторов III Всемирных игр кочевников, должен объединить кыргызскую, алтайскую, арабскую, китайскую, европейскую культуру кочевых народов.