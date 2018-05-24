Суд Канатбека Исаева. Начались прения сторон

Выступая в Бишкекском городском суде в прениях по делу экс-мэра Токмака и других, гособвинители заявили, что земельный участок, на котором построили здание центрального рынка, фактически оказался в собственности ЗАО «Торговый центр «Токмак».

«Такое ощущение, что гособвинение сидело на одном процессе, а мы на другом. Ведь мы все это время доказывали, что данный участок не отчуждался и до сих пор является собственностью мэрии», — заявил адвокат Канатбека Исаева Быкыт Осмоналиев.

«Вы говорите, Исаев был инициатором создания нового муниципального предприятия. А что здесь преступного? Почему вы об этом говорите так, будто это преступление? Да, я инициировал его создание. Это предприятие работало бы на благо города», — заявил подсудимый Канатбек Исаев.

«Чтобы предъявить обвинение в корупции, должен быть ущерб. Хорошо, вы хоть перестали ссылаться на ущерб в 6 миллионов сомов. Потому что нет ущерба. Теперь вы ссылаетесь на письма и опровергнутые показания свидетелей», — сказал Канатбек Исаев.

По его словам, мэрия Токмака, предоставив инвестору земельный участок под строительство рынка, получила в проекте долю в 30 процентов. Потом по требованию Генеральной прокуратуры инвестор передал мэрии 1,8 миллиона сомов за участок. Но государство не вернуло инвестору тридцатипроцентную долю.

Мало того, мы еще и привлекаем инвестора к уголовной ответственности. Это рейдерский захват государством имущества Чудиновых. Канатбек Исаев

Алмаз

Вместе с Канатбеком Исаевым на скамье подсудимых оказались владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице-мэр Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрииСейталиев и директор ЗАО «Торговый центр «Токмак» Каныбек Аблабеков.

Бывший мэр Токмака, депутат Жогорку Кенеша Канатбек Исаев осужден судьей Первомайского районного суда Абдуразаком Боромбаевым на 12 лет. Применив амнистию, суд сократил Исаеву срок на четверть.

Болота Имамадиева и Мирлана Эсенбекова осудили на 8 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Применив амнистию 2010 года, судья сократил им сроки на одну треть.

В отношении Алмаза Сейталиева, Каныбека Аблабекова, Любови Чудиновой и Бактыбека Асыгалиева дело за истечением срока давности прекратили.

Двух подсудимых после оглашения приговора взяли под стражу в зале суда. Канатбек Исаев и ранее находился под арестом.

Уголовное дело возбудили за передачу земельного участка из муниципальной собственности в частную ЗАО «Торговый центр «Токмок» под строительство центрального рынка. Второй эпизод дела — перенос автостанции и незаконная передача исполнения частной компании подрядных работ по строительству новой автостанции за счет городского бюджета.