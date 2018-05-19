МЧС хочет два вертолета за $20 миллионов. В 10 раз дороже, чем есть в продаже

На покупку двух вертолетов российского производства МЧС Кыргызстана планирует потратить $20 миллионов. Об этом сообщил статс-секретарь ведомства Азамат Мамбетов.

На эту сумму планируется приобрести два малогабаритных вертолета. Точная конфигурация воздушных судов не называется.

По мнению экспертов, $10 миллионов за один геликоптер — это очень дорого. Малогабаритные вертолеты сегодня можно приобрести намного дешевле.

Например, вертолет ROBINSON R66 TURBINE — легкий многоцелевой пятиместный коммерческий вертолет — можно прибрести за сумму всего от $1 миллиона 355 тысяч.

В МЧС КР пока не комментируют, как и почему сформирована сумма в $10 миллионов на покупку одного малогабаритного вертолета.