Афиша на выходные: 19-20 мая

Театр

19 мая. Комедия «Женитьба Бальзаминова»

В основу спектакля положена вся трилогия А.Н.Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайло Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

19 мая. Спектакль «Манасчи»

Спектакль поставлен по эпосу «Манас» в версии Жусупа Мамая. Образ жизни, обычаи, религиозные и медицинские познания кыргызов и их международные отношения нашли отражение в эпопее.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00.

19 мая. Опера «Севильский цирюльник»

«Севильский цирюльник» создан по сюжету одноименной комедии — первой части известной трилогии французского драматурга П.Бомарше. В образе главного героя, ловкого и умного Фигаро, воплощены черты представителя третьего сословия — жизненная энергия, оптимизм и предприимчивость.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

20 мая. Романтическая драма «Мария Тюдор»

«Мария Тюдор» — романтическая драма по пьесе французского писателя, поэта и драматурга Виктора Гюго.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

20 мая. Балет «Бахчисарайский фонтан»

Уединенный покой в Бахчисарайском дворце. Перед мраморным фонтаном, воздвигнутым в память о погибшей «горестной Марии», склонился хан Гирей. Нельзя заставить человека любить — об этом повествует балет замечательного русского композитора Бориса Асафьева, созданный по мотивам одноименной поэмы А.Пушкина.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Концерты, акции, фестивали

19 мая. Фестиваль образования

Гости смогут познакомиться с языками и культурами разных народов, поучаствовать в мастер-классах и попробовать различные блюда на площадке «Кухни народов мира». Всего будет открыто 14 площадок. Аллея Молодежи, 10.00-18.00. 20 мая. Концерт «Памяти великого артиста» Прозвучат произведения из репертуара Дмитрия Хворостовского. Почетный гость — Денис Седов. Главный дирижер — заслуженный артист КР Рахат Осмонгалиев. Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.

Выставки, ярмарки

25 апреля — 25 мая. Выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек»

Цель выставки — рассказать краткую историю Бишкека. Представлены фотографии и документы из фонда музея и центрального архива. Подробнее

Кыргызский государственный дом-музей М.В.Фрунзе.



3-23 мая. Выставка «По/против течения. Современные фотоинтервенции»

Гости познакомятся с творчеством двух фотохудожников — Виктории Биншток и Михаэля Шефера. В экспозиции представлены работы, которые воспроизводят медийные кадры и осмысливают их функции.

«Асанбай-центр», 14.00-22.00.

10 мая — 9 июня. Выставка «Вдали от суеты»

В работах кыргызских художников встречаются разные мотивы и все времена года, мы отобрали деревенские пейзажи, дышащие полевыми цветами, лесной прохладой, утренней свежестью и созерцательным настроением, любимые и творческие работы. Подробнее

«Галерея М», 10.00-19.00.

19 мая—3 июня. Выставка «Общение offline»

Это первая персональная выставка картин из войлока бишкекского художника Тамилы Зейналовой. В экспозиции представлены 11 работ.

Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 11.00-17.00.

19-20 мая. Международная выставка кошек

Участников и гостей выставки ждут насыщенная конкурсная программа, развлекательное шоу от организаторов и спонсоров.

ДТРЦ GUM-N-ROLL, 9.00-18.00.

Кино

16-20 мая. Фестиваль европейского кино

Вниманию зрителей будут представлены 13 картин из Германии, Франции, Италии, Словакии, Словении, Венгрии, Испании, Эстонии, Латвии, Румынии, Бельгии, Австрии, Финляндии на языках оригинала с русскими субтитрами.

Кинотеатр «Ала-Тоо».

Мастер-классы, тренинги, акции

19 мая. Занятие по кундалини-йоге «Сердечный центр»

Кундалини-йога известна своим быстрым и восстанавливающим эффектом. Через практику поз, динамических движений, мантр, звуков и музыки меняется отношение к себе и другим, наполняется тело внутренней силой и вдохновением, которые потом льются через вашу жизнь.

АУЦА, 10.00.

19 мая. Практическая лекция об искусстве

Лекторы совмещают теоретические и практические занятия, чтобы показать, что рисовать можно и нужно по-разному, чтобы ознакомить вас с разными техниками рисунка и живописи, чтобы посмотреть, как по-своему все смотрят на мир, и увидеть, как смотрите на мир вы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.30-12.30.

19 мая. Тренинг «Как успешно провести ивент на международном уровне?»

Бизнесмен и путешественник Saeed Al Dawoudi поделится многолетним опытом в сфере ивент-менеджмента и расскажет о главных препятствиях в проведении и организации мероприятий на международном уровне.

Ресто-бар «Москва», 14.00.

19 мая. Викторина по книгам «Властелин колец» и «Хоббит»

Участвуют команды по 3-6 человек. Все желающие поболеть за команды и просто весело провести время приглашаются на игру.

Республиканская библиотека для детей и юношества, 16.00.

19 мая. Тренинг «Аналитическое чтение»

Вы научитесь мыслить аналитически, читать сложные, непонятные тексты, отличать хорошие аргументы от плохих, распознавать манипулятивную информацию и творить свои собственные убедительные тексты. Регистрация по телефону 0772934757.

Центр UNUM, 10.00-16.00.

19 мая. Мастер-класс «Страшный сон актера»

Мастер-класс для всех, кто хочет подойти современно к актерскому мастерству. Вас ждет набор техник из Германии и США. Проведет мастер-класс актер Никита Меньшов. Регистрация по ссылке.

ololohausErkindik, 17.00.

20 мая. QuizD по легендам и мифам Древней Греции

Окунитесь в античную Грецию, эпоху фантастических мифов и героических легенд. Участвуют команды из трех человек. Регистрация по ссылке.

Кофейня Sierra (ТК «Таш-Рабат»), 16.00.

20 мая. Семинар для молодоженов

Семинар для тех, кто хочет удивить гостей на своей свадьбе. Регистрация по телефону 0557507308.

Ресторан «Алтын казына», 12.00.

20 мая. Городской пеший тур «Тайны старого города»

У вас есть чудесная возможность увидеть центр города с другой стороны, узнать интересные факты о прошлом нашей столицы. Участники тура смогут погрузиться в атмосферу старины, прогуливаясь по весенним улицам.

Кафе «Пьяный Lось», 12.00.

Для детей

19 мая. Арт-уроки для детей

В эту субботу пройдут мастер-классы «Террариум», «Конфеты для мамы», «Рисование гуашью», «Тюльпаны из бумаги для мамы». В стоимость включены материалы. Запись по телефону 0770224525.

Excellent English School, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30.

19 мая. Бесплатные мини-уроки по фортепиано

На уроке педагог будет работать с каждым участником индивидуально. Он определит ваши слух, чувство ритма. Прийти могут не только дети. Запись по телефону 0551888009.

«Галерея М», 14.00-18.00.

19 мая. Сказка «Красавица и чудовище»

Волшебное представление по мотивам известной русской сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

19 мая. Творческий мастер-класс «Разноцветный войлок»

Расскажем участникам (3-15 лет) про войлок, его историю, что можно сделать из него, виды и техники. На практической части занятия научим делать сережки из войлока.

«Асанбай-центр», 14.00.

20 мая. Опера для детей «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.

20 мая. Сказка «Жила-была Сыроежка»

Злой Мухомор задумал избавиться от обитающих на солнечной полянке добрых и веселых съедобных грибов. Для этого он вместе с поганками похитил ключ от волшебного сундучка. А волшебный он потому, что управляет дождем. И кто знает, как бы повернулись события, если бы не храбрость Сыроежки и ее верных друзей.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

20 мая. Спектакли «Веселые друзья» и «Амалдуу мышык»

Спектакль «Веселые друзья» — история о друзьях: мальчике Бакыте, щенке и котенке.

В сказке «Амалдуу мышык» ненасытные мыши опустошили все припасы в доме бабушки Кулипы. На помощь старушке приходит кот, который придумывает план истребления грызунов.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.