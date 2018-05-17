Британские ученые создали универсальное лекарство от простуды

Универсальное лекарство от простуды разработали ученые из Королевского колледжа Лондона (Великобритания). Причем совершенно случайно.

Исследователи из Imperial College London (ICL) разработали новую молекулу, которая воздействует не на симптомы и даже не на сам вирус. Они пошли другим путем и заставили вещество воздействовать на те клетки нашего тела, которые становятся «фабрикой» для размножения вируса в то время, когда мы уже заражены. Результаты исследования опубликованы в Nature Chemistry.

Молекула IMP-1088 весьма оригинально блокирует путь для вирусных агентов и делает человеческое тело непригодным для размножения вирусов, вызывающих простуду.

Как известно, простуда так трудно поддается лечению потому, что ее вызывают сотни различных вирусов. Терапия, эффективная против одного штамма, может оказаться бесполезной против другого. Вирусы к тому же сами по себе умеют отлично адаптироваться к агрессивной среде. Даже если ученым удастся обезвредить какой-нибудь один штамм, он быстро эволюционирует и будет продолжать развиваться до тех пор, пока лечение не окажется почти бесполезным.

Именно поэтому мы до сих пор боремся не с вирусом, а с его симптомами. Все наши действия направлены на то, чтобы помочь собственной иммунной системе организма справиться с заразой — этому способствуют и препараты-иммуномодуляторы, и комфортные условия постельного режима. Команда ICL, как уже было сказано, выбрала уникальный подход к проблеме: если нельзя напрямую уничтожить каждый потенциально вредоносный штамм вируса простуды, то можно сделать тело человека максимально негостеприимной для них средой.

Стоит отметить, что это не первая попытка борьбы с вирусом такого рода. Но в прошлом подобные методы не работали по одной простой причине — все они были токсичны для организма. В отличие от них, IMP-1088 пока не оказала никакого отрицательного влияния на клетки человека. Однако стоит учесть, что речь идет сугубо о лабораторных испытаниях на отдельных клеточных культурах, так что впереди у ученых испытания на животных и лишь потом — на людях. Пока что исследователи не говорят о том, когда новое вещество поступит в коммерческую продажу в качестве лекарства. Но, раз уж человечество терпело 3 000 лет, ради долгожданного избавления можно подождать еще немного.