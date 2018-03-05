В Кыргызстане узаконят соколиную охоту

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства вынесло на общественное обсуждение правила содержания и использования ловчих хищных птиц.

Право на отлов, содержание и использование соколов, беркутов будут иметь только лица, имеющие статус охотника.

Лимит отлова птиц, занесенных в Красную книгу Кыргызстана, допускается лишь при особом ограничении — не более чем 1 процент от общей численности в год.

У каждой отловленной птицы должна быть идентификационная карта (паспорт).

В правилах расписаны условия содержания соколов и беркутов: размеры клеток, материал, температура воздуха.

Запрещается применение лекарственных препаратов ухудшающих состояние здоровья ловчей хищной птицы в целях повышения эффективности их использования в культурных, развлекательных и демонстрационных целях.

Если птица не может больше охотиться, собственник обязан обеспечить содержание в приюте, либо передать ее тем, кто в состоянии ее содержать.