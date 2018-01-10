В Кыргызстане около миллиона людей не имеют доступа к чистой питьевой воде. Об этом говорится в докладе омбудсмена Кубата Оторбаева.

По данным акыйкатчи, нынешнюю ситуацию с водоснабжением в Кыргызстане нельзя назвать благоприятной.

«После ликвидации колхозов и совхозов сельские системы питьевого водоснабжения более 10 лет находились в бесхозном состоянии, что привело к ухудшению их технического состояния и полной остановке в большинстве сел страны. Сегодня в стране числится 1 тысяча 891 населенный пункт, в том числе 1 тысяча 805 сел», — отметил омбудсмен.