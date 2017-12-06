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Общество

Потомков участников ВОВ призывают создать «Сталинградский дневник Кыргызстана»

Кыргызско-Российский Славянский университет в честь 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве предлагает совместными с потомками героев усилиями восстановить образы кыргызстанцев, совершивших подвиг на берегах Волги в 1942-1943 годах, и на основе собранных документальных свидетельств создать «Сталинградский дневник Кыргызстана».

На данный момент установлено, что в составе 62-й армии, защищавшей Сталинград, воевали и кыргызстанцы. Среди них:

— Бардаков Михаил Никитович, 1917 года рождения, проживал в городе Фрунзе;

— Башкатов Никита Ефимович, 1919 года рождения, проживал во Фрунзе;

— Бугаев Иван Андреевич, 1916 года рождения, проживал в Калининском (ныне Жайылский) районе Фрунзенской области;

— Галома Екатерина Андреевна, 1919 года рождения, проживала в Балыкчинском районе Иссык-Кульской области;

— Грушев Али Хайруллович, 1913 года рождения, проживал в Сулюкте (Ошская область);

— Дишанло Шабаз, 1920 года рождения, проживал в Кантском районе Фрунзенской (ныне Чуйская) области

и другие.

«Уважаемый читатель! Возможно, ваш родственник был в списках фронтовиков. Мы надеемся, что вы поделитесь своими воспоминаниями о нем, фотографиями, фронтовыми письмами, наградными документами и другими семейными реликвиями военной поры. Ваше участие в нашем общем деле поможет расширить список участников битвы и создать «Сталинградский дневник Кыргызстана» — памятник мужеству наших земляков, наших родных и близких», — призывает научный сотрудник КРСУ, кандидат исторических наук Леонид Сумароков.

С ним можно связаться по номеру 0(772) 196 182 или написать на электронную почту: sumarokov_li@mail.ru.
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