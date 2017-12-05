ООН насчитала в Кыргызстане около 400 тысяч недоедающих людей

В Кыргызстане недоедают 400 тысяч человек, или 6,4 процента населения. Об этом говорится в докладе «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии — 2017», представленном Продовольственной и сельскохозяйственной программой ООН (ФАО).

Всего, по ее данным, в Центральной Азии недоедает около 5,6 миллиона человек. Хуже всего дела обстоят в Таджикистане, где 2,6 миллиона голодающих человек. Это почти 30 процентов населения.

В Узбекистане недоедают 1,9 миллиона человек (6,3 процента населения), в Туркменистане — 0,3 миллиона (5,5 процента).

Подразделение ООН отметило, что по сравнению с 2005 годом страны региона достигли «значительного прогресса в борьбе с сокращением масштабов недоедания, но в настоящее время положение в регионе находится в стагнации — показатели практически не меняются». Исключение - Туркменистан, где ситуация ухудшилась: если в 2005 году к недоедающим относились 4,6 процента населения, то в 2016-м их число увеличилось до 5,5 процента.

Все страны Центральной Азии, кроме Казахстана, попали в категорию стран, население которых страдает от недоедания и дефицита микроэлементов. Казахстан вошел в группу стран с «тройным бременем» неполноценного питания, в которых заметный уровень и недоедания, и ожирения, и дефицита микроэлементов.