ООН насчитала в Кыргызстане около 400 тысяч недоедающих людей

В Кыргызстане недоедают 400 тысяч человек, или 6,4 процента населения. Об этом говорится в докладе «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии — 2017», представленном Продовольственной и сельскохозяйственной программой ООН (ФАО).
Всего, по ее данным, в Центральной Азии недоедает около 5,6 миллиона человек. Хуже всего дела обстоят в Таджикистане, где 2,6 миллиона голодающих человек. Это почти 30 процентов населения.
В Узбекистане недоедают 1,9 миллиона человек (6,3 процента населения), в Туркменистане — 0,3 миллиона (5,5 процента).
Все страны Центральной Азии, кроме Казахстана, попали в категорию стран, население которых страдает от недоедания и дефицита микроэлементов. Казахстан вошел в группу стран с «тройным бременем» неполноценного питания, в которых заметный уровень и недоедания, и ожирения, и дефицита микроэлементов.