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Общество

К 2030 году Кыргызстан может стать «пожилой» страной

К 2030 году Кыргызстан может стать «пожилой» страной. Об этом заявили сегодня на презентации исследования «Пожилые люди в КР».

Отмечено, что люди в возрасте 50+ сегодня составляют четверть населения.

Десять процентов пожилых одиноки, 30 процентов состоят в браке. 13 процентов одиноких пожилых людей в городах и 11 процентов в селах живут в арендуемом жилье.

Почти все пожилые (99 процентов) имеют телевизор, чуть меньше граждан (90 процентов) — холодильник, 77 процентов — стиральную машину, и только 27 процентов имеют электрическую систему нагрева воды.

Обеспеченность электричеством составила 98,4 процента. Природный газ есть у 58 процентов горожан и лишь у пяти процентов жителей сел. Холодная вода есть в 67 процентах сельских домохозяйств.

При этом отмечены низкие показатели по наличию ванной комнаты и внутреннего туалета.

Всего в ходе исследования опрос провели в четырех тысячах домохозяйств. Самое многочисленное находится на юге республики — в Ошской области. В семи процентах домохозяйств там проживают 11 и более людей. При этом в городской местности и на севере страны в домохозяйствах проживают от одного до пяти человек.
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