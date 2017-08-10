15:10
+18
USD 69.41
EUR 81.43
RUB 1.16
Общество

Электронная виза или обычная? МИД Кыргызстана разъясняет

Министерство иностранных дел Кыргызстана разъясняет некоторые моменты, связанные с работой системы «Электронная виза». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По их данным, введение системы «Электронная виза» не значит отмену действия стандартной системы получения виз, когда в паспорт иностранца вклеивается визовый стикер. Как и раньше, иностранные граждане могут обращаться в посольства, консульства, визовые пункты и получать визы. При этом с вводом новой системы появилась альтернатива — получить визу как обычно или через Интернет, практически не выходя из дома или офиса.

Кроме того, начало работы новой визовой системы не отменяет действие о безвизовом режиме для граждан некоторых государств.

«Получить визу в электронном формате могут граждане всех стран, признанных ООН, а также лица без гражданства, имеющие проездные документы. При этом, в случае если для граждан некоторых стран не требуется виза для посещения Кыргызской Республики, система «Электронная виза» сообщит заявителю об отсутствии необходимости получения визы в начале процедуры подачи заявки», — отметили в МИД.

Иностранные граждане, получившие электронные визы, могут въезжать и выезжать с территории Кыргызстана через три основных контрольно-пропускных пункта:

  • международный аэропорт «Манас»,
  • международный аэропорт «Ош»,
  • пункт пропуска «Акжол» на границе Кыргызстана и Казахстана.

Для получения визы в электронном формате иностранному гражданину или приглашающей организации необходимо заполнить специальную форму на сайте еvisa.e-gov.kg, указав контактные данные и сведения о планируемом путешествии в Кыргызстан. Также потребуется загрузить фотографию и изображение паспорта (проездного документа) иностранного гражданина. Оплата консульских сборов производится посредством банковских платежных карт. Срок рассмотрения заявления на получение электронной визы составляет три рабочих дня.

Система «Электронная виза» начнет работу с 1 сентября 2017 года.
Ссылка:
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Узбекистан девять дней договаривались по границам
Кыргызстан установил дипломатические отношения с Королевством Лесото
Модернизация КПП: по пути в туристический рай
На границе с Казахстаном в местности Каркыра столпотворение
Водителя посольского внедорожника не лишат водительских прав и не оштрафуют
Кыргызстанка пыталась выехать в Таджикистан по чужому паспорту
Кыргызстанец пытался провезти незаметно для таможенников более 20 тонн мяса
Наиболее значимые моменты кыргызско-японских отношений на фотовыставке в Бишкеке
С Узбекистаном уточнили 1 тысячу 55 километров границы
В Чуйской области откроется пункт пропуска «Кен-Булун-автодорожный»
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Ремонт подземок в&nbsp;Бишкеке: бюджетных денег не&nbsp;жалко Ремонт подземок в Бишкеке: бюджетных денег не жалко
Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не&nbsp;хочу Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не хочу
Археологи из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Турции обнаружили гробницу Караханидов в&nbsp;Нарыне Археологи из Кыргызстана и Турции обнаружили гробницу Караханидов в Нарыне
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! обеспечит паломников выгодной связью во&nbsp;время хаджа Мобильный оператор О! обеспечит паломников выгодной связью во время хаджа
MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и&nbsp;подарками MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и подарками
Открылся новый магазин O!Store в&nbsp;супермаркете Globus. Заходите в&nbsp;гости! Открылся новый магазин O!Store в супермаркете Globus. Заходите в гости!
Кабмин поддерживает проект Кыргызтелекома по&nbsp;запуску &laquo;Безопасного города&raquo; Кабмин поддерживает проект Кыргызтелекома по запуску «Безопасного города»