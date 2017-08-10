Электронная виза или обычная? МИД Кыргызстана разъясняет

Министерство иностранных дел Кыргызстана разъясняет некоторые моменты, связанные с работой системы «Электронная виза». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По их данным, введение системы «Электронная виза» не значит отмену действия стандартной системы получения виз, когда в паспорт иностранца вклеивается визовый стикер. Как и раньше, иностранные граждане могут обращаться в посольства, консульства, визовые пункты и получать визы. При этом с вводом новой системы появилась альтернатива — получить визу как обычно или через Интернет, практически не выходя из дома или офиса.

Кроме того, начало работы новой визовой системы не отменяет действие о безвизовом режиме для граждан некоторых государств.

«Получить визу в электронном формате могут граждане всех стран, признанных ООН, а также лица без гражданства, имеющие проездные документы. При этом, в случае если для граждан некоторых стран не требуется виза для посещения Кыргызской Республики, система «Электронная виза» сообщит заявителю об отсутствии необходимости получения визы в начале процедуры подачи заявки», — отметили в МИД.

Иностранные граждане, получившие электронные визы, могут въезжать и выезжать с территории Кыргызстана через три основных контрольно-пропускных пункта:

международный аэропорт «Манас»,

международный аэропорт «Ош»,

пункт пропуска «Акжол» на границе Кыргызстана и Казахстана.

Для получения визы в электронном формате иностранному гражданину или приглашающей организации необходимо заполнить специальную форму на сайте еvisa.e-gov.kg, указав контактные данные и сведения о планируемом путешествии в Кыргызстан. Также потребуется загрузить фотографию и изображение паспорта (проездного документа) иностранного гражданина. Оплата консульских сборов производится посредством банковских платежных карт. Срок рассмотрения заявления на получение электронной визы составляет три рабочих дня.

Система «Электронная виза» начнет работу с 1 сентября 2017 года.