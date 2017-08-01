Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Первый день августа наступил незаметно. Мы просили прохлады, но не хотели, чтобы лето так быстро заканчивалось, правда? Но не расстраивайтесь: есть еще время оторваться, запастись воспоминаниями и позитивом. Естественно, в рамках разумного.

В Бишкеке 1 августа +36, дождей не предвидится. Полный прогноз погоды в Кыргызстане ждет вас здесь.

Перекрытые дороги

К.Акиева

В столице продолжается ремонт теплосетей и дорожного покрытия. В связи с этим закрыта улица(от Чокморова до проспекта Чуй). Завершить здесь ремонт обещают 22 сентября. Ждем-с.

Кроме того, перекрыли улицу Турусбекова. Она недоступна для движения транспорта от Токтогула до Киевской и от проспекта Чуй до Жибек Жолу. Кроме того, Турусбекова частично перекопана от Боконбаева до Московской, но проехать здесь пока можно.

По-прежнему перекрыта улица Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

Периодически ремонтные работы ведут и на других центральных улицах, но проезд тут не перекрывают. Например, перекопана часть улицы Фрунзе — перед светофором на бульваре Эркиндик (в западном направлении). Однако движение здесь не остановлено, можно выехать на встречную полосу. Будьте внимательны на дорогах.

И, конечно, нас ждет традиционное перекрытие проспекта Манас во время проезда кортежей президента, премьер-министра и спикера.

Отключение света, воды, газа

В Бишкеке

— 9.00–18.00 — село Орто-Сай, улицы Орозбекова, Фере, Т.Молдо, Валдайская, Репина, Шералиева, Курчатова, Гагарина, Воркутинская, Боромбаева, Кайназаровой, Троицкая, Ибраимова, 61 и 63, Гоголя, 12 и 20, Московская, 37, переулок Майли-Сайский, микрорайон «Кок-Джар», 319, жилмассив «Келечек» (11-я и 12-я улицы);

— 9.00–17.00- улица Фрунзе, 499.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Люди, которые меняли мир

Читайте по теме Темирбек Кошоев. Человек, которого не хватает стране

1 августа 1931 года в селе Кичи-Кемин родился партийный и государственный деятель Темирбек Кошоев.

Первый секретарь Ошского обкома компартии Киргизии (1978—1981 гг.), председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, заместитель председателя президиума Верховного Совета СССР (1981–1987).

1 августа 1923 года родилась телевизионная тетя советских ребят Валентина Леонтьева.

Пик ее славы пришелся на конец 1960-х — начало 1970-х годов. Легендарная тетя Валя была ведущей поисковой программы «От всей души», популярных детских телепередач «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши!», «Умелые руки», «Будильник», праздничных концертов «Голубой огонек».

Памятные даты

Сегодня День тыла Вооруженных сил Кыргызской Республики.

Всемирная неделя грудного вскармливания

Стартует также(World Breastfeeding Week). Она проводится более чем в 170 странах мира. Ее цель — информировать женщин о пользе грудного вскармливания для здоровья ребенка.

64 года назад швейцарский ученый Огюст Пиккар вместе с сыном Жаком закончил строительство батискафа «Триест», на котором 23 января 1960-го Жак с лейтенантом ВМС США, специалистом-подводником Доном Уолшем спустились на дно Марианской впадины — на глубину 10 тысяч 911 метров. Это предельно возможное на Земле глубоководное погружение.

Фото из Интернета. Так выглядит Марианская впадина сверху

Спуск «Триеста» продолжался 4 часа 48 минут, подъем — 3 часа 15 минут. На дне смельчаки пробыли около 20 минут, съев там по шоколадке, чтобы подкрепиться.

Ну, а первым человеком, который опустился на дно Марианской впадины в полном одиночестве, стал кинорежиссер Джеймс Кэмерон. Его вклад был весомым как для киноиндустрии, так и для науки, поскольку помимо первой хорошей съемки дна впадины Кэмерон взял образцы различных живых организмов.

А вот и ролик о том погружении. Предупреждаем: у вас точно побегут мурашки.

Куда сходить

В Munchen Pub в 19.30 состоится интеллектуальная игра Pub Quiz. Можно не только поучаствовать, но и прийти в качестве зрителя.

Подробнее о мероприятиях читайте в нашей афише.

Спорт

117 лет назад основан футбольный клуб «Боруссия Менхенгладбах» — пятикратный чемпион Германии, обладатель Кубка УЕФА 1975 и 1979 годов.

чемпионат Кыргызстана среди девушек по футболу

В Канте стартует. За победу борются 12 команд из всех регионов страны. Они разделены на две группы. В программе пять туров.

В Финляндии проходит чемпионат мира среди молодежи по борьбе. Запланированы состязания по вольной, греко-римской и женской борьбе. На чемпионате Азии, прошедшем в июне, сборная Кыргызстана выиграла 10 медалей. Несколько наград способна завоевать и теперь.

Подробную информацию о спортивных мероприятиях найдете здесь.

А это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.30, Первомайский районный суд — заседание по делу Омурбека Текебаева;

— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «В партии «Кыргызстан» скандал: накануне президентских выборов Канатбека Тургунбекова исключили из состава политсовета»;

— 11.00, АКИpress — пресс-конференция «Ветеринарная лаборатория в Ботаническом Саду: бомба замедленного действия для природного достояния города»;

— 11.00, Дом правительства — пресс-конференция «О технических регламентах ТС/ЕАЭС, вступающих в силу с 12 августа 2017 года»;

— 11.00, Sputnik Кыргызстан — пресс-конференция «Итоги исследование «Глобальная система оценки грудного вскармливания»»;

— 12.00, ИА «Кабар» — пресс-конференция «О новых низкопроцентных кредитах для развития экономики КР в рамках программы Шелкового пути»;

— 14.00, АКИpress — пресс-конференция «Судьи, которые превращают жизнь человека в игрушку».

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