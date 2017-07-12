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Общество

Президент Таджикистана призвал отказаться от хиджаба и бороды

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал отказаться от хиджабов и бород. Накануне он выступил в связи с десятилетием Закона «Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов». Он напомнил гражданам страны о его соблюдении.

Эмомали Рахмон считает, что в последнее время ведется пропаганда ношения одежды, чуждой для центральноазиатского государства.

«Некоторые женщины и девушки видят религиозность не в душе, а во внешности, облачаясь в черное, и тем самым подрывают наши устои, забывая о том, что Всевышнего познают душой и сердцем, а не одеждой, сатром, хиджабом и бородой», — заявил Эмомали Рахмон.

Глава Таджикистана приказал чиновникам принять меры для предотвращения распространения этой тенденции.

«В период глобализации отдельные силы, если хотят, чтобы не стало государства, первым делом уничтожают сначала язык, а потом и культуру», — отметил он.

Эмомали Рахмон поднимает эту тему не впервые. В 2010 году он заявил о недовольстве «зарубежным» мусульманским стилем в одежде многих женщин и девушек Таджикистана.
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