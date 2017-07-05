6 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.00 — жилгородок «Красный строитель» , участки БЧК/Осмонкула, Суворова/Жданова, улицы Хмельницкого, Широкая, Медерова, Элебаева, Кольбаева, Луганская, переулки Гранитный, Каджисайский, Школьный, мкр-н «Восток-5», 4, «Городок строителей, 11;

ж/м «Арча-Бешик» (улицы Термечикова, Кызыл-Адыр, Карельская, Набережная), «Ала-Тоо» (улицы Улук-Тоо, Макмал), улицы Ильменская, Троицкая, Шота Руставели, 46, Токтоналиева, Целинная, Ахунбаева.

Чуйская область:

9.00–17.00 — села Манас (улицы Дружбы, Береговая, Осмонбека, Проектируемая), Селекция (улицы Проектируемая, Кипкалова, Молодежная, Ала-Арчинская, Шарбашатская, Орокская), Орок (2-я Кавказская, Багорная, Проектируемая), Кашка-Баш (улица Исманова, новостройка), Джал (улицы Фрунзе, Школьная, Нижняя, Проектируемая), Новопавловка (улицы Чолпон-Ата, Свердлова, Лавровых, Эргеш-Ата, Тасман, Гагарина, Фрунзе), Саз (улица Ынтымак);

город Кара-Балта (улицы Новороссийская, Токтогула, Шопокова, Кирова, Фурманова, Матросова, Тельмана, Федорова, Заводская, Пограничная, Морозова), Сосновка (улица Восточная, Толок, Алмалуу (кошары, улица Тулебердиева, Каралаева), Тогуз-Булак (улицы Школьная, Бокомбаева), Ичке-Суу (улица Алыбаева), Верхнее Ичке-Суу (улица Алыбаева), Таш-Башат (улица Горная), Горная Серафимовка (улица Межинского), Уч-Эмчек (улица Кыпчака), Норус (улица Жакишева);

9.00–18.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, Карой, Советское, Ден-Арык;

8.00–18.00 — ж/м «Кырман» (улица Матиева), села Гроздь (улицы Молодежная, Парковая), Ленинское (улицы Садовая, Коммунарская, переулок Южный, Зеленый), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Таранчиева, Сарбагышева, Ткачева, Масадыка, Южная, переулок Южный), Кой-Таш (улицы Сегизбаева, Восточная, Мырзакмата), Карла Маркса (улица Куйбышева).

Иссык-Кульская область:

9.00–17.00 — села Орто-Токой и Водохранилище, Теплоключенка, Кереге-Таш, Сары-Камыш, Маман, Отуз-Уул, Уч-Кайнар, Лесное, Чон-Жаргылчак, Кичи-Жаргылчак, Ак-Терек, Кызыл-Туу, Тогуз-Булак;

9.00–14.00 — город Каракол (улицы Пушкина, Элебаева, Токтогула, Стаханова, Пионерская, Искакова, Харьковская, Багорная, Дружбы).

Ошская область:

9.00–17.00 — город Ош (улицы Навои, Айтиева, Алебастрова, Момунова, Ленина, Курманджан Датки, Мавлянова, Калинина, Абдыкадырова), сельские управы Чон-Алай, Дарат-Коргон, Кашка-Суу, Жекенди, Кашкар-Кыштак.

Баткенская область: