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Общество

Бишкекской милиции передали 71 новую служебную машину

В Бишкеке сотрудники милиции получили 71 новую служебную автомашину. 

По данным ГУВД столицы, основная часть автомобилей направлена подразделениям наружной службы, которые ежедневно обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан.

Отмечается, что новые автомобили позволят сотрудникам милиции быстрее реагировать на обращения жителей, повысить эффективность профилактических мероприятий и улучшить организацию службы в столице.

Передача техники состоялась в преддверии 102-летия образования кыргызской милиции.

Напомним, ранее МВД также передало 102 новых служебных автомобиля участковым милиционерам. Торжественная церемония вручения прошла с участием министра внутренних дел Улана Ниязбекова, его заместителей и руководителей структурных подразделений ведомства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383308/
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