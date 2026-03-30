В Бишкеке 30 марта будет солнечно. Температура воздуха ожидается +26 градусов.

У кого намечается той

Максат Джуматаев

Родился 30 марта 1977 года. Заместитель председателя ГСИН, начальник департамента охраны и конвоирования.

Данияр Амангельдиев

Родился 30 марта 1982 года. Первый заместитель председателя кабинета министров КР.

Айпери Медет кызы

Родилась 30 марта 1999 года. Борец вольного стиля. Участница Олимпийских игр.

Памятные даты

Подписан договор о продаже царской Россией Аляски США

Произошло это в 1867 году. Американцы приобрели земли за $7,2 миллиона (по 2 цента за акр).

Царское правительство пыталось избавиться от Аляски и Алеутских островов еще раньше, но первым переговорам помешала Гражданская война в США.

В самой Америке в то время было мало желающих приобретать огромную территорию, которую противники сделки называли заповедником для белых медведей. Сенат Соединенных Штатов ратифицировал договор лишь большинством в один голос. Но, когда на Аляске обнаружили золото и минеральные ресурсы, эта сделка была признана главным достижением администрации президента Эндрю Джонсона.

Люди, которые меняли мир

Родился борец Кенжебек Омуралиев

В 1967 году в селе Кызыл-Туу (ныне Джумгальский район) родился борец вольного стиля, призер чемпионата мира Кенжебек Омуралиев.

Считается лучшим борцом Кыргызстана XX века.

В 1989-м стал призером чемпионата СССР, в 1991 году выиграл чемпионат СССР и Спартакиаду народов СССР. В 1993-м занял 5-е место чемпионата Азии, в 1994 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира и занял 4-е место на Азиатских играх. В 1998-2005 годах был главным тренером национальной сборной Кыргызстана.

Умер архитектор Геннадий Кутателадзе

Родился 25 августа 1931 года в Маргелане (Республика Узбекистан).

Заслуженный архитектор КР Геннадий Кутателадзе за время 30-летней профессиональной деятельности создал десятки проектов, которые по-прежнему украшают Бишкек. Среди них здания музея Михаила Фрунзе, бывшего Министерства автомобильного транспорта и Министерства строительства, института «Киргиздортранспроект».

К наиболее значимым работам можно отнести центральную площадь Ала-Тоо, застройку улицы Советской (ныне улица Абдрахманова).

Более 10 лет посвятил крупной комплексной работе — Проекту детальной планировки центра Фрунзе. Возглавлял Градостроительный совет города, работал главным архитектором столицы.

Умер 30 марта 2015-го.

