Стройку не остановят: Минстрой взял под контроль возведение эстакады в городе Ош

Глава Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев поручил продолжить возведение двухуровневого эстакадного моста в Оше. Об этом стало известно в ходе выездного совещания на объекте.

Речь о строительстве эстакады, соединяющей улицу Айтиева. Ранее у жителей возникали опасения, что проект могут приостановить из-за изменений условий и финансирования.

Однако Нурдан Орунтаев на месте решил продолжить работы. Он поручил подрядной организации не беспокоиться о финансовых вопросах и вести строительство без перерывов.

«Этот объект станет одним из ключевых для Оша и позволит разгрузить дорожные заторы. Мы берем проект под контроль министерства и доведем его до конца. Договор передадут подрядчику, а работы необходимо не только не останавливать, но и ускорить», — отметил министр.

В ведомстве добавили, что строительство завершат за счет средств министерства.