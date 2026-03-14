Подробности смерти замглавы судебных исполнителей: что произошло в Чон-Арыке

Стали известны подробности гибели заместителя начальника службы судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызстана Кубанычбека Капалова, тело которого обнаружили в автомобиле в селе Чон-Арык.

По данным ГУВД Бишкека, 13 марта 2026 года на линию «102» поступило сообщение, что возле одного из банкетных залов по улице Кожомбердиева в салоне автомобиля произошел выстрел.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Ленинского РУВД. В ходе осмотра в салоне автомобиля GAC обнаружено тело мужчины 1981 года рождения с огнестрельным ранением. Позже было установлено, что погибшим является Кубанычбек Капалов, занимавший должность заместителя начальника службы судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре.

При осмотре места происшествия сотрудники милиции изъяли гладкоствольное ружье марки «Иж-18» 12 калибра, 13 патронов, гильзу, два мобильных телефона (iPhone-15 и Redmi), а также предсмертную записку и другие вещественные доказательства.

По предварительным данным судебно-медицинского осмотра, у погибшего обнаружены огнестрельные ранения в области грудной клетки. Для установления точного характера и степени повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительной информации, мужчина мог свести счеты с жизнью из-за долговых обязательств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 128 части 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В настоящее время проводятся следственные действия, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.