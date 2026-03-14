Общество

Продолжается работа по репатриации граждан КР из стран Ближнего Востока

Во исполнение поручения президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова МИД КР проводит работу по организации очередного специального эвакуационного авиарейса для возвращения на родину граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Государства Кувейт, Королевства Бахрейн и Государства Катар.

На первом этапе эвакуации были сформированы списки граждан, получены визы и разрешения на выезд с территории соответствующих государств. 13 марта 2026 года граждане направились на автобусах из городов Эль-Кувейт, Манама и Доха в город Эр-Рияд.

О завершении эвакуации и возвращении граждан на родину Министерство проинформирует дополнительно.
