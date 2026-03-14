В Кыргызстане будут заранее просчитывать, какие кадры нужны экономике

Кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок анализа и прогнозирования спроса на квалифицированную рабочую силу. Постановление об этом подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Документ направлен на повышение эффективности анализа потребностей рынка труда и планирование подготовки специалистов в системе профессионального образования.

Согласно постановлению, Министерство труда, социального обеспечения и миграции будет координировать работу по анализу и прогнозированию потребностей экономики в квалифицированных кадрах.

В рамках нового порядка:

Министерство просвещения и Министерство науки, высшего образования и инноваций будут раз в три года предоставлять информацию о количестве выпускников профессиональных учебных заведений и их трудоустройстве;

профессиональные учебные заведения должны учитывать прогноз спроса на кадры при планировании подготовки специалистов;

Национальный статистический комитет будет предоставлять данные о численности работников по видам экономической деятельности;

Государственная налоговая служба по запросу будет передавать необходимые данные для анализа рынка труда.

Расходы, связанные с реализацией постановления, планируется финансировать с 2027 года за счет средств республиканского бюджета и других источников, не запрещенных законодательством.

Также признано утратившим силу постановление правительства от 26 марта 2012 года № 203, которым ранее утверждалась методика прогнозирования потребностей в трудовых ресурсах.

Постановление вступит в силу через семь дней.