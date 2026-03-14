Общество

В Кыргызстане будут заранее просчитывать, какие кадры нужны экономике

Кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок анализа и прогнозирования спроса на квалифицированную рабочую силу. Постановление об этом подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Документ направлен на повышение эффективности анализа потребностей рынка труда и планирование подготовки специалистов в системе профессионального образования.

Согласно постановлению, Министерство труда, социального обеспечения и миграции будет координировать работу по анализу и прогнозированию потребностей экономики в квалифицированных кадрах.

В рамках нового порядка:

  • Министерство просвещения и Министерство науки, высшего образования и инноваций будут раз в три года предоставлять информацию о количестве выпускников профессиональных учебных заведений и их трудоустройстве;
  • профессиональные учебные заведения должны учитывать прогноз спроса на кадры при планировании подготовки специалистов;
  • Национальный статистический комитет будет предоставлять данные о численности работников по видам экономической деятельности;
  • Государственная налоговая служба по запросу будет передавать необходимые данные для анализа рынка труда.

Расходы, связанные с реализацией постановления, планируется финансировать с 2027 года за счет средств республиканского бюджета и других источников, не запрещенных законодательством.

Также признано утратившим силу постановление правительства от 26 марта 2012 года № 203, которым ранее утверждалась методика прогнозирования потребностей в трудовых ресурсах.

 Постановление вступит в силу через семь дней.
Материалы по теме
Кабмин изменил порядок освобождения товаров из СЭЗ от НДС
Адылбек Касымалиев посетил ряд социальных объектов в Тюпском районе
В мэрии Бишкека ввели дополнительные штатные единицы замглав районов
Статуса высокогорных могут лишиться 34 села. Кабмин предложил переходный период
В Кыргызстане хотят упростить санэпидконтроль. Проект вынесли на обсуждение
В Кыргызстане обновят правила инвестирования пенсионных накоплений
Новые члены кабмина принесли присягу в парламенте
Художественным руководителем молодежного театра «Учур» стал Уланбек Омуралиев
Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на двух трассах Кыргызстана. Прайс
Кабмин ввел новый механизм предупреждений за экстремизм для СМИ и организаций
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Кислотные облака из&nbsp;Ирана. Дойдут&nbsp;ли они до&nbsp;Центральной Азии? Кислотные облака из Ирана. Дойдут ли они до Центральной Азии?
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;неделю зарегистрировано 6,5 тысячи случаев ОРВИ и&nbsp;гриппа В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 6,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
