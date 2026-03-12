Нурдан Орунтаев ознакомился с ходом строительства новой школы в Бишкеке

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Нурдан Орунтаев совместно с руководителями профильных департаментов ознакомился с ходом строительства 20 новых школ, возводимых в Бишкеке.

По данным пресс-службы ведомства, реализация объектов находится под личным контролем министра.

«Одним из таких объектов является новая школа на 750 мест, строящаяся в южной планировочной зоне столицы на улице Токомбаева, 15/8а. Согласно проекту, здание будет трехэтажным, для учащихся и педагогов предусмотрены современные условия для обучения и работы. В настоящее время на объекте активно ведутся земляные работы. Нурдан Орунтаев уделил особое внимание качеству строительных работ и дал ряд поручений по ускорению темпов строительства. Он также подчеркнул важность своевременного ввода в эксплуатацию новых образовательных объектов», — говорится в сообщении.

Напомним, по поручению президента Садыра Жапарова, в 2026 году в Бишкеке построят 20 новых школ. Работы финансируются из республиканского бюджета.