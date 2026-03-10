11:13
В Бишкеке подвели итоги кинофорума «Үмүт»

В Бишкеке завершился XIII Международный кинофорум «Үмүт», объединивший молодых кинематографистов из стран СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры.

По ее данным, всего в программе форума было представлено 38 картин. Участники также смогли принять участие в образовательных встречах с профессионалами индустрии и представить свои проекты экспертам.

По итогам международного конкурса главный приз за лучший фильм получила армянский режиссер Лия Карапетян за картину «Чайки над Голгофой». Награду в номинации «Лучший режиссер» жюри присудило азербайджанскому постановщику Нурлану Хасанли за фильм «Ранние чувства».

В национальном конкурсе победителем стала картина «Балык», снятая режиссером Толомушем Жаныбековым. Звание лучшего режиссера среди отечественных участников получил Данияр Абиров за фильм «Обончу».

В рамках питчинга проектов поддержку получила работа «Ты и Я» — ее отметила киностудия «Кыргызфильм». Кроме того, финансовую поддержку получили проекты «Соучастник», «Ультразвук» и «Жест».

Мероприятие проходило с 4 по 7 марта и включало показы фильмов, мастер-классы и питчинги новых кинопроектов.
