В Бишкеке подвели итоги кинофорума «Үмүт»

В Бишкеке завершился XIII Международный кинофорум «Үмүт», объединивший молодых кинематографистов из стран СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры.

По ее данным, всего в программе форума было представлено 38 картин. Участники также смогли принять участие в образовательных встречах с профессионалами индустрии и представить свои проекты экспертам.

По итогам международного конкурса главный приз за лучший фильм получила армянский режиссер Лия Карапетян за картину «Чайки над Голгофой». Награду в номинации «Лучший режиссер» жюри присудило азербайджанскому постановщику Нурлану Хасанли за фильм «Ранние чувства».







В рамках питчинга проектов поддержку получила работа «Ты и Я» — ее отметила киностудия «Кыргызфильм». Кроме того, финансовую поддержку получили проекты «Соучастник», «Ультразвук» и «Жест».

Мероприятие проходило с 4 по 7 марта и включало показы фильмов, мастер-классы и питчинги новых кинопроектов.