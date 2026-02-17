18:01
Новые наркотики под запрет: список пополнят 20 веществ

МВД КР вынесло на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в документ «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах, подлежащих контролю в Кыргызской Республике» от 26 марта 2025 года № 152.

Как говорится в проекте, изменения готовятся во исполнение Закона «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах» и для совершенствования системы госконтроля в сфере оборота таких веществ.

Проектом предлагается расширить перечни контролируемых веществ.

В список I наркотических средств (оборот ограничен, особый контроль) планируют включить четыре новых позиции из группы синтетических опиоидов нитазенового ряда:

  • N-пирролидино протонитазен;
  • N-пирролидино метонитазен;
  • N-дезэтил-изотонитазен;
  • этонитазепипн.

В список II психотропных веществ (ограниченный оборот, особые меры контроля) добавляют:

  • гексагидроканнабинол (HHC/ГГК);
  • лиздексамфетамин.

В список III психотропных веществ (ограниченный оборот, общие меры контроля) предлагается включить:

  • каризопродол.

Кроме того, список аналогов наркотических средств и психотропных веществ планируют дополнить рядом новых веществ (в том числе 4-BMC/брефедрон, 4F-PBP, 4F-PHP и другие соединения).

Поправки затрагивают и таблицу размеров веществ, имеющих значение для квалификации деяний по статьям Уголовного кодекса и Кодекса о правонарушениях. Для ряда новых позиций предлагаются пороговые значения, в частности:

  • для нитазенов — 0,1 грамма (малый размер), 0,1–3 грамма (крупный), 3 грамма (особо крупный);
  • для лиздексамфетамина — 0,1 грамма / 0,1–3 грамма / 3 грамма;
  • для HHC — 0,2 грамма / 0,2–6 граммов / 6 граммов;
  • для каризопродола — 0,05 грамма / 0,05–1,5 грамма / 1,5 грамма.

В справке отмечается, что Кыргызстан как участник международных конвенций по контролю над наркотическими и психотропными веществами должен актуализировать национальные списки. Также приводится ссылка на решения комиссии по наркотическим средствам и на работу механизма раннего оповещения о новых наркотиках и психоактивных веществах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362393/
просмотров: 312
