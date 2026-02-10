17:19
Общество

Почти 117 миллионов вынужденно перемещенных людей насчитывается в мире

Сегодня в мире насчитывается почти 117 миллионов вынужденно перемещенных людей, включая 42,5 миллиона беженцев. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

Большинство из этих граждан годами или десятилетиями живут в условиях неопределенности, без реальных перспектив. В ряде случаев они находятся в безопасности, но при этом остаются исключенными из национальных социальных систем и вынуждены полагаться на гуманитарную помощь.

Новый руководитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Бархам Салех обозначил стратегическую цель — в течение следующего десятилетия существенно сократить число беженцев, находящихся в затяжном перемещении и зависящих от гуманитарной поддержки.

Для этого, отметил он, необходимо:

  • продвигать добровольное возвращение, локальную интеграцию и переселение;
  • теснее связывать гуманитарные действия с программами развития и миростроительства;
  • расширять возможности для самодостаточности;
  • укреплять включение беженцев в национальные системы.

По словам Верховного комиссара ООН, защита беженцев остается одним из основополагающих принципов существующей международной системы.

Он напомнил, что в 2026 году исполнится 75 лет Конвенции о статусе беженцев 1951-го. И подчеркнул, что обязательства государств по ее соблюдению «важны как никогда».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361318/
просмотров: 121
