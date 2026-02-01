Сто лет назад была образована Киргизская Автономная ССР

1 февраля 2026 года исполняется 100 лет со дня образования Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики. Это одна из важнейших вех в истории становления современной кыргызской государственности.

Фото из архива. Первый кыргызский республиканский съезд Советов (1927 год)

Как отмечает Посольство России в Бишкеке, в этот день век назад президиум ВЦИК XII созыва постановил преобразовать Кара-Киргизскую автономную область в существующих ее границах в Киргизскую Автономную ССР, входящую в качестве субъекта в состав федерации РСФСР.

С преобразованием территория Киргизской АССР увеличилась, как и численность населения.

Создание Киргизской АССР сыграло положительную и во многом решающую роль в судьбе кыргызского народа — в рамках общего государственного пространства с Россией были заложены прочные основы социально-экономического и культурного развития республики. Несмотря на сложность и противоречивость исторического периода, удалось совершить прорыв в хозяйственной и культурной сферах.

Были созданы основы промышленности, транспорта и связи, сельское хозяйство получило технику и новые формы организации, значительно вырос культурный и образовательный уровень населения, начали издаваться газеты и книги на кыргызском языке, расширилась сеть образовательных учреждений, говорится в сообщении.