Пьяная ссора в Таш-Добо привела к смерти: один подозреваемый уже задержан

В Аламединском районе задержан мужчина, подозреваемый в причастности к гибели жителя села Таш-Добо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, 15 января около 14.43 в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении дома тела мужчины 1973 года рождения. На место выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что накануне, 14 января, погибший употреблял спиртные напитки в компании трех знакомых.

Между участниками застолья произошел конфликт, в результате которого двое — хозяин дома и женщина 1971 года рождения — получили телесные повреждения. Женщина доставлена в больницу, мужчина скончался. Его тело направлено в морг.

Фото ГУВД Чуйской области

По факту возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Сотрудники милиции задержали 31-летнего Т.У., которого водворили в ИВС на основании статьи 96 УПК КР. Второго участника конфликта разыскивают.

Назначены судебно-правовые экспертизы, следствие продолжается.