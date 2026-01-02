Новогодний прокат. Какие фильмы стали лидерами мировых сборов

В период новогодних праздников лидерами мирового кинопроката стали китайский анимационный фильм «Нэчжа 2», а также проекты крупных голливудских студий — «Зверополис 2» и блокбастер «Аватар: Пламя и пепел».

Фото из интернета. «Нэчжа 2»

Абсолютным рекордсменом 2025 года стал мультфильм «Нэчжа 2», вышедший в прокат в Китае во второй половине года. По состоянию на начало января картина превысила отметку в $2 миллиарда мировых сборов, став самым кассовым фильмом года независимо от жанра. Основная часть выручки пришлась на внутренний рынок КНР, что позволило проекту обойти крупнейшие голливудские релизы и подчеркнуло растущее влияние китайского кинорынка на глобальную индустрию.

Фото из интернета. «Зверополис 2»

Анимационный фильм «Зверополис 2», премьера которого состоялась 26 ноября 2025 года, продолжает уверенно наращивать кассу в период новогодних каникул. Мировые сборы картины достигли около $1,46 миллиарда, что сделало ее самым кассовым анимационным фильмом в истории Walt Disney Animation Studios. Из этой суммы порядка $1,13 миллиарда пришлись на международные рынки, около $330 миллионов фильм заработал в США и Канаде. Таким образом, «Зверополис 2» превзошел прежнего рекордсмена студии — «Холодное сердце 2» (около $1,45 миллиарда).

Фото из интернета. «Аватар: Пламя и пепел»

В Северной Америке в праздничный период лидирующие позиции удерживает «Аватар: Пламя и пепел», вышедший в прокат в декабре 2025 года. К началу января мировые сборы фильма приблизились к $860 миллионам. Из них около $250 миллионов пришлись на США и Канаду, свыше $600 миллионов — на международные рынки. Картина остается одним из ключевых драйверов новогоднего проката и продолжает увеличивать кассу.

В число самых успешных релизов праздничного сезона также вошел фильм «Лило и Стич», вышедший в прокат осенью 2025 года и по итогам проката приблизившийся к миллиардной отметке в мировых сборах.

Фото из интернета. «Чебурашка 2»

В России одним из главных событий проката стал фильм «Чебурашка 2». По данным дистрибьюторов, в первый день показов картина собрала более 1 миллиарда рублей, показав один из самых успешных стартов в истории российского кино. Первая часть «Чебурашки», вышедшая в 2023 году, ранее стала самым кассовым фильмом в стране, заработав свыше 6 миллиардов рублей.

Высокий интерес зрителей традиционно сохраняется к фэнтези и семейным проектам, востребованным в период новогодних каникул.