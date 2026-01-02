20:23
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Новогодний прокат. Какие фильмы стали лидерами мировых сборов

В период новогодних праздников лидерами мирового кинопроката стали китайский анимационный фильм «Нэчжа 2», а также проекты крупных голливудских студий — «Зверополис 2» и блокбастер «Аватар: Пламя и пепел».

из интернета
Фото из интернета. «Нэчжа 2»

Абсолютным рекордсменом 2025 года стал мультфильм «Нэчжа 2», вышедший в прокат в Китае во второй половине года. По состоянию на начало января картина превысила отметку в $2 миллиарда мировых сборов, став самым кассовым фильмом года независимо от жанра. Основная часть выручки пришлась на внутренний рынок КНР, что позволило проекту обойти крупнейшие голливудские релизы и подчеркнуло растущее влияние китайского кинорынка на глобальную индустрию.

из интернета
Фото из интернета. «Зверополис 2»

Анимационный фильм «Зверополис 2», премьера которого состоялась 26 ноября 2025 года, продолжает уверенно наращивать кассу в период новогодних каникул. Мировые сборы картины достигли около $1,46 миллиарда, что сделало ее самым кассовым анимационным фильмом в истории Walt Disney Animation Studios. Из этой суммы порядка $1,13 миллиарда пришлись на международные рынки, около $330 миллионов фильм заработал в США и Канаде. Таким образом, «Зверополис 2» превзошел прежнего рекордсмена студии — «Холодное сердце 2» (около $1,45 миллиарда).

из интернета
Фото из интернета. «Аватар: Пламя и пепел»

В Северной Америке в праздничный период лидирующие позиции удерживает «Аватар: Пламя и пепел», вышедший в прокат в декабре 2025 года. К началу января мировые сборы фильма приблизились к $860 миллионам. Из них около $250 миллионов пришлись на США и Канаду, свыше $600 миллионов — на международные рынки. Картина остается одним из ключевых драйверов новогоднего проката и продолжает увеличивать кассу.

В число самых успешных релизов праздничного сезона также вошел фильм «Лило и Стич», вышедший в прокат осенью 2025 года и по итогам проката приблизившийся к миллиардной отметке в мировых сборах.

из интернета
Фото из интернета. «Чебурашка 2»

В России одним из главных событий проката стал фильм «Чебурашка 2». По данным дистрибьюторов, в первый день показов картина собрала более 1 миллиарда рублей, показав один из самых успешных стартов в истории российского кино. Первая часть «Чебурашки», вышедшая в 2023 году, ранее стала самым кассовым фильмом в стране, заработав свыше 6 миллиардов рублей.

Высокий интерес зрителей традиционно сохраняется к фэнтези и семейным проектам, востребованным в период новогодних каникул.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356949/
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
Какие фильмы посмотреть с детьми в кинотеатрах Бишкека
«Өрт кечкен сөйкө». В Бишкеке прошла премьера военного сериала
Афиша Бишкека на неделю: новогодние сказки, стендап и цирковое шоу
В Бишкеке пройдет вручение кинопремии «Ак Илбирс»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Агент келин»
Афиша Бишкека на выходные: новогодние спектакли, ярмарки и выставки
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
«Аватар-3: Пламя и пепел»: большая премьера в Бишкеке
Фильм «Бейиш: апама кат» выйдет в национальный кинопрокат в январе 2026 года
Популярные новости
С&nbsp;острова Сахалин выдворили более 160&nbsp;мигрантов, в&nbsp;том числе из&nbsp;Кыргызстана С острова Сахалин выдворили более 160 мигрантов, в том числе из Кыргызстана
Каждый пятый кыргызстанец готовится к&nbsp;Новому году без походов по&nbsp;магазинам Каждый пятый кыргызстанец готовится к Новому году без походов по магазинам
Судья ВС&nbsp;КР&nbsp;о&nbsp;новшествах трудового права и&nbsp;о&nbsp;том, как это отразится на&nbsp;людях Судья ВС КР о новшествах трудового права и о том, как это отразится на людях
Какими в&nbsp;Бишкеке будут первые дни 2026&nbsp;года. Прогноз погоды на&nbsp;1-4 января Какими в Бишкеке будут первые дни 2026 года. Прогноз погоды на 1-4 января
Бизнес
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
2 января, пятница
20:19
Москва приступила к председательству в ОДКБ: Лавров обозначил приоритеты Москва приступила к председательству в ОДКБ: Лавров обо...
20:00
Длинные каникулы: куда сходить с детьми за настоящим новогодним настроением
19:35
Новогодний прокат. Какие фильмы стали лидерами мировых сборов
19:00
Афиша Бишкека на выходные: сказки, мастер-класс и цирковое шоу
17:50
В каждой области и районе откроют центральные религиозные учебные заведения