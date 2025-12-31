19:41
Посол США поздравил Кыргызстан с Новым годом: партнерство, дружба и пожелания

Посол США в КР Лесли Вигери вместе с супругой поздравили кыргызстанцев с наступающим Новым годом и передали самые теплые пожелания народу Кыргызстана.

Посол пожелал всем, чтобы наступающий год принес незабываемые моменты, дух оптимизма и мирное небо над головой. А супруга призвала, чтобы все дети были в безопасности и окружены теплом, а семьям сопутствовали здоровье и благополучие.

Посол также отметил, что в 2025 году партнерство Соединенных Штатов и Кыргызстана оказалось весьма продуктивным, отметив, что президенты двух стран встретились в столице США в рамках формата C5+1, чтобы спланировать лучшее будущее.

«В 2026 году, когда Соединенные Штаты будут отмечать 250-летие со дня основания страны, а Кыргызстан — 35-летие своей независимости, мы будем стремиться и дальше укреплять наше партнерство и дружбу с Кыргызстаном. От имени моей семьи и всего коллектива Посольства США хотим отметить: мы гордимся тем, что служим народу Кыргызстана. Кыргызская Республика по-настоящему стала для нас вторым домом. Мы желаем народу Кыргызстана успешного, процветающего и вдохновляющего года впереди», — говорится в видеообращении.
